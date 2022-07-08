3 نصائح لسلامة لحوم الأضحية

حذرت الأمانة العامة للإرشاد الزراعي من تلوث اللحوم بالماشية عند ذبح الأضاحي لما يسببه من أضرار.

كما نصح، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، بإصلاح جثة رقبته وترك أطرافه تتحرك حتى يتم إنتاج الدم بالكامل.

وأضاف “يفضل ترك الذبيحة في مكان بارد بعد السلخ، إذا أمكن، للسماح بحدوث الانفصال”.

وقال الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء سلطان بوخضر الأفضل التوقف عن ذبح الطعام قبل 12 ساعة من الذبح والاكتفاء بالماء.

أثناء استضافته على قناة الإخبارية ؛ وذكر أن الطريقة الصحيحة لحفظ اللحم بعد ذبح الأضحية عدم تركها لأكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين، بل وضعها في الثلاجة على الفور. وإذا كان سيتم تخزينه فيجب وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وبعد ذلك يتم نقله إلى الفريزر.

تقسيم اللحوم

وتابع “بالنسبة للحوم نفسها، يفضل تقسيمها حسب الاستهلاك اليومي، ووضعها في أكياس أو أكياس مخصصة للحفظ، حتى لا تنتقل المواد الكيميائية من المغلفات نفسها إلى اللحوم”.

وتابع “يؤخذ أيضًا في الاعتبار عند وضع اللحم في الثلاجة ووضعه على الرفوف السفلية ؛ حاول أن لا ينتقل ما في اللحم إلى ما تحته، ويجب مراعاة تقسيم اللحم وتوزيعه في الثلاجة لضمان وصول أكبر قدر ممكن من البرودة إلى اللحم، وبالتالي ضمان سلامته. .