3.1 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج فِيْ شهر

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل بنسبة 24.4٪ على أساس سنوي.

قال البنك المركزي المصري، فِيْ بيان، اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار، مقابل نحو 2.5 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، بينما انخفضت بنسبة 7.2٪. مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022). التي سجلت 3.3 مليار دولار.

وأشار إلَّى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بحسب هذه البيانات زادت بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 (يناير – أبريل 2022) لتصل إلَّى نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة. فترة 2022.

ارتفع إجمالي التحويلات فِيْ الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022-2022 بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي إلَّى 23.6 مليار دولار، وفقًا لرويترز.

كشف تقرير للبنك الدولي عَنّْ أكبر 5 متلقين للتحويلات فِيْ عام 2022، وهم الهند والمكسيك والصين والفلبين ومصر، فِيْ المرتبة الخامسة، بحسب “فوربس”.

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2022 قفزة كبيرة لتصل إلَّى 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ 29.6 مليار دولار فِيْ عام 2022، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فِيْ مصر.

وأوضح المركز أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة بنسبة 72٪ بين عامي 2015 و 2022، وأن تحويلات العاملين المصريين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار عام 2022، بينما بلغت 18.3 مليار دولار عام 2015.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج نحو 9 ملايين، وفق آخر الإحصائيات التي تزامنت مع انتشار فِيْروس كورونا، لكن نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة والجزائر. وأكدت شؤون المصريين بالخارج، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشروق المصرية فِيْ ديسمبر الماضي. فِيْ ديسمبر الماضي، هذا الرقم لا يعكس الحَقيْقَة، وهُو مسجل فقط، وقد يصل العدد إلَّى 14 مليون مصري فِيْ الخارج.

تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي بالدولة لدعم الاحتياطي النقدي.

بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.