3.33 تريليون درهم.. ارتفاع “كبير” بأصول القطاع المصرفِيْ الإماراتي

أعلن مصرف الإمارات المركزي عَنّْ زيادة إجمالي الأصول المصرفِيْة بشكل شامل إلَّى 3.336 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، بلغت الزيادة على أساس شهري 1.7٪، مقارنة بنحو 3.282 تريليون درهم نهاية فبراير 2022.

وأشار البنك المركزي فِيْ تقرير التطورات النقدية والمصرفِيْة لشهر مارس 2022، إلَّى أن الأصول المصرفِيْة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.05٪، أي ما يعادل 160.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.175 تريليون درهم فِيْ مارس 2022.

وأشار إلَّى أن إجمالي الائتمان المصرفِيْ ارتفع بنسبة 1.2٪ من 1.81 تريليون درهم بنهاية فبراير 2022 إلَّى 1.831 تريليون درهم نهاية مارس الماضي نتيجة زيادة الائتمان المحلي 1.2٪ وزيادة 1.4٪. فِيْ الائتمان الأجنبي.

وعزا البنك المركزي الزيادة فِيْ الائتمان المحلي إلَّى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.8٪ و 3.6٪ و 1٪، والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات الحكومية) والائتمان الممنوح للجهات الحكومية. القطاع الخاص، على التوالي.

أفاد البنك المركزي أن إجمالي الودائع المصرفِيْة ارتفع بنسبة 0.9٪ من 1.988 تريليون درهم بنهاية فبراير 2022 إلَّى 2.006 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2٪ بعد نمو 4. ٪ و 1.1٪ فِيْ ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص على التوالي.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن المعروض النقدي “ن 1” / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والطلب لدى البنوك” / ارتفع بنسبة 2.3٪ من 712.1 مليار درهم فِيْ فبراير إلَّى 728.2 مليار درهم فِيْ نهاية الشهر الجاري. مسيرة الماضي.

وعرض النقود “M2” / يشمل “M1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والادخار للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” / بنسبة 1.5٪ من 1.570 تريليون درهم فِيْ نهاية فبراير إلَّى 1.593 تريليون. دراهم نهاية مارس الماضي.

ارتفع المعروض النقدي “M3″، والذي يشمل “M2” + الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة فِيْ الدولة وكذلك لدى البنك المركزي، بنسبة 0.9٪ من 1.867 تريليون درهم فِيْ نهاية فبراير 2022، إلَّى 1.885 تريليون درهم فِيْ نهاية فبراير 2022. نهاية مارس الماضي. .

وعزا البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي “ن 1” إلَّى زيادة مقدارها 1.4 مليار درهم فِيْ النقد المتداول خارج البنوك وزيادة الودائع النقدية بمقدار 14.7 مليار درهم، فِيْما ترجع الزيادة فِيْ المعروض النقدي “ن 2” إلَّى الارتفاع. فِيْ “M1” وزيادة قدرها 7 مليارات درهم فِيْ الودائع. شبه نقدي، بينما تُعزى الزيادة فِيْ عرض النقود “M3” إلَّى زيادة عرض النقود “M1” و “M2”.