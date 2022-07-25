3.344 تريليون درهم.. قفزة للقطاع المصرفِيْ الإماراتي بنهاية أبريل

أعلن مصرف الإمارات المركزي عَنّْ زيادة إجمالي الأصول المصرفِيْة بما فِيْ ذلك 3.344 تريليون درهم فِيْ نهاية أبريل الماضي.

وجاء الارتفاع بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.3٪ أو ما يعادل 8.4 مليار درهم مقارنة بنحو 3.336 تريليون درهم فِيْ مارس 2022.

وأشار البنك المركزي فِيْ تقريره عَنّْ التطورات النقدية والمصرفِيْة لشهر أبريل 2022، إلَّى أن الأصول المصرفِيْة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.54٪، أي ما يعادل 175.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.169 تريليون درهم فِيْ أبريل 2022.

وأشار التقرير إلَّى أن الائتمان المصرفِيْ بلغ 1.817 تريليون درهم فِيْ أبريل الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 3.07٪، بما يعادل 54.2 مليار درهم، مقابل 1.763 تريليون درهم فِيْ أبريل 2022.

بينما انخفض الائتمان المصرفِيْ على أساس شهري بنسبة 0.8٪ مقابل 1.831 تريليون درهم فِيْ مارس الماضي نتيجة تراجع الائتمان المحلي 1.1٪ مقابل زيادة 1.9٪ فِيْ الائتمان الخارجي.

ارتفع إجمالي الودائع المصرفِيْة على أساس شهري بنسبة 0.1٪ من 2.006 تريليون درهم فِيْ نهاية مارس الماضي إلَّى 2.008 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022، نتيجة زيادة الودائع لغير المقيمين بنسبة 14.8٪ مقابل 1.6٪. انخفاض ودائع المقيمين، فِيْما ارتفعت الودائع على أساس سنوي بنسبة 7٪، أو 131.1 مليار درهم، مقابل 1.877 تريليون درهم فِيْ أبريل 2022.

توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2٪، من 481 مليار درهم نهاية مارس الماضي إلَّى 486.9 مليار درهم نهاية أبريل 2022، نتيجة زيادة الحساب النقدي والاحتياطي المصدر بنسبة 6.7٪ و 27.6٪ على التوالي. مقارنة بانخفاض الحسابات الجارية والودائع. بين عشية وضحاها للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى فِيْ البنك المركزي شهادات الإيداع والسندات النقدية بنسبة 16.6٪ و 3.8٪ على التوالي.

وبحسب تقرير البنك المركزي فإن عرض النقود “ن 1” / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والطلب لدى البنوك” / ارتفع بنسبة 0.3٪ من 728.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي إلَّى 730.4 مليار درهم. فِيْ نهاية أبريل 2022، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 4.3 مليار درهم، مقابل انخفاض قدره 2.1 مليار درهم فِيْ الودائع النقدية.

المعروض النقدي “M2” / يشمل “M1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والادخار للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1.6 فِيْ المائة من 1.593 تريليون درهم فِيْ نهاية مارس الماضي إلَّى 1.567 تريليون درهم. فِيْ نهاية أبريل 2022.

انخفض المعروض النقدي “N3” / بما فِيْ ذلك “N2” + الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة فِيْ الدولة وكذلك لدى البنك المركزي بنسبة 1.4٪ من 1.885 تريليون درهم نهاية مارس الماضي إلَّى 1.858 تريليون درهم فِيْ نهاية شهر مارس الماضي. أبريل 2022.