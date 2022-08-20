30 يومًا على تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة

وأكدت هيئة النقل العام، أنه لا يزال هناك 30 يومًا لتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية، وناقلات النفط والمواد الخطرة، ونقل السيارات.

وأوضحت هيئة النقل، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه سيتم تنفيذ وثيقة النقل الإلكتروني لناقلات النفط والمواد الخطرة والسيارات يوم 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م.

وأضافت هيئة النقل أن تطبيق الوثيقة يأتي لتحسين سلامة عمليات النقل، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

ما هو مستند التحويل

سند النقل هو مستند صادر بموجب عقد النقل، ويعتبر دليلاً على أن الناقل قد استلم البضائع المراد نقلها، في الحالة المبينة فيها، لتسليمها إلى المستلم بنفس الشروط.

يمكن للشخص المرخص له في أنشطة نقل البائع الاستفادة من خدمة توثيق البضائع والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة نقل الإلكترونية.

تساعد الوثيقة المستفيدين في الوصول الفوري إلى المعلومات وحالة الشحنات والتحقق منها إلكترونيًا.