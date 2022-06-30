30 يونيو التاسعة.. ذكرى ثورة أضاءت مصر وأنقذت اقتصادها

يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام الذكرى السنوية للثورة التصحيحية الملهمة فِيْ مصر التي غيرت مسار البلاد جذريًا، لا سيما الاقتصادية منها.

بعد ثورة 30 يونيو والأحداث التي تلتها، ركزت الحكومة المصرية بمؤسساتها المختلفة على إنقاذ الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات من خلال استراتيجية إصلاحية وتنموية أثبتت لاحقًا أنها أهم ورقة على طاولة الدولة المصرية.

انعكست هذه الاستراتيجية فِيْ معدلات النمو التي قفزت من 2.2٪ فِيْ السنة المالية 2012/2013 إلَّى 5.6٪ فِيْ 2022/2022، السنة المالية التي سبقت جائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بضربة جديدة. الظل على الاقتصادات العالمية، وأدى إلَّى تباطؤ معدلات النمو العالمية.

رغم تفشي وباء كورونا، نجحت الحكومة المصرية فِيْ تحقيق معدلات نمو 3.5٪ خلال 2022-2022، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

حقق الاقتصاد المصري نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022-2022 بنسبة 7.8٪، مع توقعات بتحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 6.2٪ بنهاية العام المالي 2022-2022، مدفوعاً بالنمو الذي تحقق خلال هذا العام. الأشهر الأولى من هذا العام.

من الانهِيْار إلَّى النمو

وبحسب وسائل إعلام محلية، يقول الخبير الاقتصادي أحمد مصطفى، إن مصر كانت على شفا الانهِيْار عام 2013، وكانت تعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، مشيرًا إلَّى أن البلاد بدأت بعد ثورة 30 يونيو فِيْ عمليات “إعادة الإعمار”. الاقتصاد.”

وقال إن أداء الاقتصاد المصري تغير بشكل جذري منذ بداية 30 يونيو 2013 حتى ما قبل جائحة كورونا الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

تظهر المؤشرات المالية أن الموازنة العامة المصرية تكبدت عجزًا بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ 2012/2013، والذي تحول إلَّى فائض بنحو 2٪ فِيْ عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

تبنت الحكومة سياسات تسمح بتحقيق فائض رغم التوسع فِيْ الإنفاق الاستثماري والجوانب الاجتماعية والصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.

وبحسب وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فإن الفائض المحقق جيد جدا فِيْ ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها العالم مع جائحة كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة لـ “العرب اليوم نيوز”، إن ميزان المدفوعات المصري شهد خللاً واضحاً قبل 2013، عَنّْدما خرجت استثمارات تزيد على 20 مليار جنيه خلال فترة التوترات السياسية فِيْ البلاد.

وأوضح أن إيرادات السياحة تراجعت إلَّى 4 مليارات دولار فِيْ 2022 نتيجة جائحة كورونا وتداعياته، ثم بدأت بعد ذلك فِيْ الارتفاع إلَّى قرابة 13 مليار دولار عام 2022، ما يعَنّْي بدء استعادة قوتها قبل كورونا، لكن عطلت الأزمة الروسية الأوكرانية الزيادة فِيْ عائدات السياحة.

أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قدره 1.8 مليار دولار فِيْ الأشهر التسعة الأولى من 2022-2022، ويقيس ميزان المدفوعات الفرق بين الموارد الأجنبية الداخلة والخارجة للبلاد.

يؤكد مصطفى بدرة أن مصر انتقلت من بلد على وشك الإفلاس إلَّى تحقيق نمو اقتصادي كافٍ لتكون قادرة على تغطية التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.

قفزة فِيْ الاحتياطي النقدي المصري

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي فِيْ مصر نحو 40.5 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مقابل 14.9 مليار دولار فِيْ يونيو 2013.

وبحسب بدرة، انعكست ثمار ثورة 30 يونيو بشكل مباشر على المواطنين من خلال خلق فرص عمل، وتنفِيْذ مشاريع كبرى، وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلَّى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والمعاشات.

انخفض معدل البطالة فِيْ مصر تدريجياً حتى وصل إلَّى 7.2٪ فِيْ ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 13.2٪ فِيْ عام 2013، كَمْا أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

أكد الدكتور هشام إبراهِيْم أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات القومية التي أدت إلَّى تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتوقع أن تستمر معدلات البطالة فِيْ الانخفاض مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي مما يعَنّْي زيادة معدلات النمو وتسريع وتيرة تنفِيْذ المشاريع واستعادة النشاط السياحي. .

حازت مصر على ثقة العديد من المؤسسات الدولية والاستثمارية، وقالت سيلين علار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي فِيْ مصر، فِيْ وقت سابق، إن الصندوق يرى تعافِيًْا أقوى للاقتصاد المصري هذا العام، مما يرفع معدلات النمو إلَّى 5.2٪.، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الأفريقية. تعافى الاقتصاد المصري خلال عام 2022 من تداعيات جائحة كورونا، ليسجل معدلات نمو 4.9٪.

وتوقعت وكالة فِيْتش للتصنيفات الائتمانية أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 6٪ خلال العام المالي المقبل، كَمْا منحت الوكالة تصنيف مصر عَنّْد “B +” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفِيْ السياق ذاته، أكدت كابيتال إنتليجنس مؤخرًا التصنيف الائتماني لمصر عَنّْد “B +” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة موديز إن التصنيف الائتماني لمصر عَنّْد “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تكفِيْ لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة فِيْ السنوات الثلاث المقبلة.

وفِيْ الوقت نفسه، وضعت مؤسسة مورغان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفِيْة، فِيْ تقريرها الأخير الصادر فِيْ فبراير الماضي، الدين المصري فِيْ فئة أفضل تصنيف ائتماني للمدينين من الدول النامية، وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فِيْ سداد الديون، مما يسلط الضوء على قدرة مصر على التحكَمْ فِيْ ديونها، ووصولها إلَّى أسواق الدين، وحجم التدفقات التمويلية التي تأتي من الخارج.

قطاع الكهرباء من عجز الى كفاية

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن قطاع الكهرباء على سبيل المثال كان يعاني من تقادم شبكات النقل قبل 2014، ولم تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء 24.4 ألف ميغاواط، واعتمدنا على الوقود الأحفوري، مع وجود عجز. 6050 ميغاواط خلال فصل الصيف.

وخصصت الحكومة المصرية 614 مليار جنيه منذ يونيو 2014 لإنقاذ القطاع أضاف 28 ألف ميجاوات، وتم استكَمْال 60٪ من الهدف بنحو 185 مشروعًا فِيْ قطاع الكهرباء.

مصر مركز إقليمي للطاقة .. كَيْفَ حدث ذلك

تحولت مصر إلَّى مركز إقليمي للطاقة فِيْ الشرق الأوسط من خلال ضخ استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه من 2014 إلَّى 2022، لتنفِيْذ مشروعات فِيْ قطاعي البترول والطاقة، ولمعالجة أزمة البنزين والديزل والبوتان التي تفاقمت فِيْ 2013.

تشوهات اقتصادية

بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي من 2016 إلَّى 2022، واستند برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتقديم الدعم لمن يستحقه من خلال برامج فعالة للحماية والاجتماعية. دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه عام 2014 إلَّى 787 مليار جنيه فِيْ موازنة العام الجديد 2022-2023، والتي سيتم إطلاقها فِيْ الأول من يوليو المقبل.

رفعت الحكومة المصرية حجم الإنفاق على البحث العلمي بنحو 79.3 مليار جنيه، متجاوزة معدلات الاستحقاق الدستوري، وزادت دعم المواد الغذائية من 39.4 مليار جنيه عام 2014 إلَّى 89 مليار جنيه فِيْ موازنة العام المالي المقبل، والمخصصات المخصصة لذلك. ارتفع الدعم من 199 مليار جنيه فِيْ 2014-2015. ليسجل نحو 321 مليار جنيه فِيْ الموازنة للعام المالي الجديد.