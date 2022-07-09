300 ألف دولار تحسم رحيل محترف الأهلي للدوري التنزاني

أشارت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، إلى أن النادي الأهلي تواصل مع نظيره سيمبا بشأن إعارة الموزمبيقي لويس ميشوني، الجناح الأول لفريق الأهلي لكرة القدم، للنادي التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كتب الصحفي التنزاني أدي نونجا المتخصص في أخبار سيمبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لموقع التدوين الصغير “تويتر” “قال الأهلي لإدارة سيمبا أنهم إذا أرادوا التعاقد مع لويس ميكيسوني، فإن قيمة اللاعب وسيصل القرض إلى 700 مليون شلن تنزاني أي ما يعادل 300 ألف دولار.

وتابع “لا تزال هناك اجتماعات مكثفة لمجلس الإدارة تجري حاليًا داخل إدارة نادي سيمبا للنظر في إمكانية عودة ميكيسون إلى الفريق”.

وفي سياق متصل، كشف ثاتو ماتوكا وكيل اللاعب الموزمبيقي لويس ميتشيسوني لاعب الأهلي، أن موكله لم يتلق أي عرض لتولي خدماته خلال الفترة المقبلة.

قال ماتوكا لـ iDiski Times “لم يتصل بي رؤساء كايزر بشأن ميتشيسوني، ولم أعرضه عليهم”.

وأوضح “سيمبا والشباب الأفارقة من تنزانيا لم يتصلوا بي أيضًا”.