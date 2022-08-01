300 ألف ريال بدون كفِيْل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي و0% دفعة أولى

يحتاج المتقاعدون إلى إنشاء مشروعهم الخاص لإنتاج بعض المنتجات الزراعية أو استخدام المشروع لإنتاج دواجن أو ما يفضلونه، أو شراء سيارة لمساعدتهم على العمل أو الانتقال داخل المملكة، وبالتالي فهم بحاجة إلى مبلغ من المال لدعمك فِيْ ومن هنا قامت بعض الشركات المالية السَعُودِيْة بتقديم بعض أنواع التمويل للمتقاعدين، بمبلغ كافٍ من المال، والتمويل الشخصي للمتقاعدين متوفر بمبلغ مالي يصل إلى 300 ألف ريال، دون ضمانات والعديد من المزايا الأخرى. يمكنك التقدم بطلب للحصول على أي تمويل متاح للمتقاعدين، مثل تمويل السيارات أو التمويل الشخصي أو السلع الاستهلاكية.

تمويل شخصي للمتقاعدين بدون مصادقة

يمكنك الحصول على تمويل شخصي بدون مصادقة ولا تتطلب مصاريف إدارية، الوديعة الفورية بدون تحويل راتب 300 ألف ريالطالما أن السجل الائتماني جيد، فلا يوجد دفعة أولى، ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال، والأقساط الشهرية بسيطة جدًا، ولديك أيضًا خدمة الدفع عبر الإنترنت، والتي تتيح لك الدفع من المنزل، ولن تفعل ذلك. السفر للخارج لدفع الأقساط حفاظا على صحتك وسلامتك ستقوم بجميع مهامك وأنت داخل منزلك، ولا قدر الله فِيْ حالة الوفاة أو العجز لن يكون باقي القرض من الضروري.

شُروطْ الحصول على قرض المعاش

أن لا يقل الراتب الشهري عن 1985 ريال. موديل السيارات المتأخرة بقسط 445 ريالوهذا لجميع أنواع التمويل المتاحة مثل تمويل التورق أو تمويل إيجار السيارات أو التمويل الاستهلاكي ووجود هُوية وطنية سارية وإثبات الإقامة ونسخة من رخصة القيادة فِيْ حالة التقدم بطلب تمويل تأجير السيارات، و يجب ألا يزيد العمر عن 70 عامًا، ومن خلال شركة اليسر للتمويل ستحصل على تمويلك فِيْ أسرع وقت وبموافقة فورية.

كيفِيْة طلب التمويل لأصحاب المعاشات

أحضر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وتوجه إلى موقع اليسر ثم أرسلها طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين مبلغ 300 ألف ريال أو ما تريده، ويحسب البرنامج المناسب لك من خلال الموقع، كَمْا يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001160711 من الأحد إلى الخميس للحصول على جميع الاستفسارات التي تريدها عن العروض المتاحة للأفراد، أو يمكنك الذهاب إلى أحد فروع شركة اليسر داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ستحصل على تمويلك بإيداع فوري.