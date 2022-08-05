31 امرأة سعودية جاهزة لقيادة القطارات

أعلنت شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية (رينفي) أنها أكملت المرحلة الأولى من تدريب 31 سيدة سعودية على قيادة القطارات، لذا ستدخل هذه النساء في التاريخ كأول من يقمن بهذا العمل في المملكة العربية السعودية، وفقًا للإسبانية. جريدة. جريدة كاتالونيا.

وأضافت أن النساء نجحن في اجتياز المرحلة الأولى من التدريب، وهي مرحلة نظرية، بدورات تدريبية قدمتها في المقصورة شبكة رينفي على قطار الحرمين السريع.

أما المرحلة الثانية، فتدوم ما بين 5 و 6 أشهر، حيث يسافر الطلاب كمرافقين لسائقي القطارات العاديين، في القطارات التجارية، أثناء التجوال تحت إشراف حافلات رينفي.

متى تبدأ السيدات العمل

ومن المتوقع أن تبدأ النساء القيادة بمفردهن في منتصف ديسمبر، مما يجعلهن أول سعودية في تاريخ السعودية تمارس هذه المهنة، موضحًا أن التدريب النظري بدأ في 13 مارس بإجمالي 483 ساعة تم خلالها معرفة أساسيات بالسكك الحديدية. تم تدريس أنظمة المرور والسلامة المهنية والمخاطر وأنظمة مكافحة الحرائق أو الجوانب الفنية للقطار والبنى التحتية.

أما الجانب العملي، فسيكون 674 ساعة، أي ما مجموعه 1157 ساعة تدريب.

من بين 31 سائقًا طموحًا اجتازوا المرحلة الأولى بنجاح، عمل 6 في وفد رينفي في المملكة العربية السعودية، بمتوسط ​​عمر 26 عامًا، و 7 من كل 10 لديهم دراسات جامعية، مقارنة بـ 3 من كل 10 رجال.

كم عدد المتقدمين

استفادت حوالي 28000 امرأة من هذه الفرصة وتقدمن للحصول على التدريب. من هذه المجموعة، تم اختيار 145 امرأة لإجراء مقابلات شخصية، لكن 34 منهن فقط وصلن إلى المرحلة الأولى من التدريب.

ما هي شركة رينفي الاسبانية

رينفي الإسبانية هي أكبر مساهم في الكونسورتيوم الذي يدير الخط الفائق السرعة بين مكة والمدينة، وبالتعاون مع المعهد التقني السعودي للسكك الحديدية، كان مسؤولاً عن تدريب أكثر من 130 مواطنًا سعوديًا في السنوات التسع الماضية.