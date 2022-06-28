320 مستفيداً ومستفيدة باللقاء الوظيفي لجمعية “مساعي” مع غرفة الرياض

شارك 4200 مستفيدة من الرجال والنساء في لقاء التوظيف الذي عقد الشهر الماضي والذي نفذته جمعية المساعي الخيرية بالشراكة مع “غرفة الرياض” واستهدفت الباحثين والعاطلين عن العمل.

وعقد الاجتماع في مقر الجمعية وتم تحديد المقابلات الشخصية وإرسال السير الذاتية وتصنيف أسماء المتقدمين وإجراء المقابلات الوظيفية للوظائف الشاغرة التي تقدمها الشركات حسب تدريبهم الأكاديمي وخبراتهم العملية.

وشملت الوظائف المعروضة (الموارد البشرية، والتسويق، والرسومات، والتصميم، وتحصيل الديون، والمحاسبين، والطباعة، والبائعين، والمهندسين، والفني الكهربائي، وخدمة العملاء، والحجوزات، والمدربين، وعلاقات الضيوف، ومكتب الاستقبال).

أكمل عملية التوظيف

وبحمد الله، بلغ عدد المستفيدين الذين تم تعيينهم حتى الآن 320 مستفيداً، وجاري العمل على استكمال إجراءات التوظيف لباقي المتقدمين والتواصل معهم.

برنامج التأهيل والتمكين

تأتي هذه المبادرة كامتداد لبرامج التأهيل والتمكين للمستفيدين التي تسعى الجمعية لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والباحثين عن عمل.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية سيدات المساعي الخيرية هي جمعية غير ربحية تهتم بتنمية المجتمع في مجالات التوعية الحياتية والاكتفاء الحياتي وتلبية احتياجات الأسر وتحويلها من رعوية إلى تنموية.