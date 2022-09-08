33.5 مليار درهم تمويلات بنوك الإمارات لقطاعي التجارة والصناعة فِيْ عام

ارتفع حجم التمويل الائتماني الممنوح من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة فِيْ الدولة بمقدار 33.5 مليار درهم فِيْ 12 شهرا.

وأظهرت، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكَمْي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة بلغ 718.1 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 684.6 مليار درهم فِيْ يونيو 2022، بزيادة. 4.9٪.

زيادة مبلغ الائتمان

وبحسب الإحصائيات، فإن الرصيد التراكَمْي للائتمان الذي قدمته البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع بمقدار 34.5 مليار درهم بنسبة 5.1٪ مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم فِيْ ديسمبر 2022.

يعادل حجم التمويل الائتماني الممنوح من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة 89.6٪ من إجمالي الرصيد التراكَمْي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.6 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي، فِيْما تعادل الحصة وبلغت نسبة المصارف الأجنبية نحو 10.4٪ بقيمة 83.5 مليار درهم.

وزاد الائتمان الذي تقدمه البنوك الأجنبية لقطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 4.8٪، مقارنة بنحو 79.7 مليار درهم فِيْ مايو 2022، ما يعَنّْي زيادة تعادل 3.8 مليار درهم خلال شهر يونيو فقط.

رصيد ائتماني تراكَمْي

وبحسب إحصائيات البنك المركزي، فإن الرصيد التراكَمْي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية فِيْ دبي لقطاعي التجارة والصناعة بلغ نحو 361.2 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي، بينما بلغ نحو 341.9 مليار درهم للمصارف الإماراتية فِيْ الإمارة. أبوظبي، و 98.5 مليار درهم للمصارف الإماراتية فِيْ باقي أنحاء الدولة. الإمارات العربية المتحدة.