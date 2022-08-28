34.6 مليار درهم.. قفزة قياسية بتداولات الإماراتيات بسوق أبوظبي

كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عَنّْ زيادة فِيْ قيمة تداول المستثمرات الإماراتيات فِيْ السوق منذ بداية عام 2022 وحتى منتصف أغسطس.

وزاد ذلك بنسبة 74.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وأشار سوق أبوظبي إلَّى أن قيمة تداول المستثمرات الإماراتيات بلغت 34.6 مليار درهم (9.34 مليار دولار) منذ بداية العام حتى منتصف أغسطس، مقارنة بنحو 19.8 مليار درهم (5.35 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار سوق أبوظبي إلَّى أن حجم تداول المستثمرات الإماراتيات فِيْ سوق أبوظبي بلغ 9 مليارات سهم منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس، بزيادة 42٪ مقارنة بنحو 6.3 مليار سهم خلال نفس الفترة الماضية. عام.

وأشار سوق أبوظبي إلَّى أن عدد المستثمرات الإماراتيات فِيْ السوق بلغ 219 ألف مستثمرة حتى منتصف أغسطس، ما يمثل نحو 89.8٪ من إجمالي المستثمرات فِيْ السوق، مقابل نحو 10.2٪ لبقية الإناث. المستثمرين من جنسيات أخرى.

أفاد سوق أبوظبي أن قيمة الأسْهُمْ المملوكة للمستثمرات الإماراتيات فِيْ سوق أبوظبي بلغت 3.9 مليار درهم (1.05 مليار دولار) حتى منتصف أغسطس.

قال خالد محمد بلعمه، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن واقع المرأة الإماراتية يشهد إنجازات كبيرة وملهمة.

وأشار إلَّى النتائج الرائعة والمتميزة التي حققتها المرأة بفضل دعم قيادة دولة الإمارات ودعمها المستمر لتطوير قدراتها وتعزيز دورها وإسهامها فِيْ مسيرة التنمية فِيْ كافة المجالات.

وأكدت بلعمة أن المرأة الإماراتية استطاعت بناء تجربة غنية وفريدة من نوعها أصبحت نموذجًا رائدًا ونموذجًا يحتذى به فِيْ قصص نجاح المرأة حول العالم.

وأضاف فِيْ بيان بمناسبة يوم المرأة الإماراتية “هذه المكاسب تحمل فِيْ طياتها قِصَّة نجاح الإمارات فِيْ مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، والتي بدأت مع مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن. سلطان آل نهِيْان “رحمه الله” الذي وضع الأسس لرؤية ملهمة فِيْ إطلاق العَنّْان لقدرات المرأة وتنمية قدراتها ومهاراتها فِيْ مختلف المجالات.

وتابع “إن دولة الإمارات وبدعم من القيادة واهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ستضع أروع النماذج فِيْ دعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها الفاعل كقائد لها. ركيزة أساسية فِيْ عملية التنمية الشاملة “.

وأوضح أن هناك شواهد كبيرة وقوية فِيْ جميع المجالات تشير إلَّى هذه الإنجازات، ولعل أبرزها فِيْ القطاع المالي، حيث حققت المرأة الإماراتية نجاحات باهرة وقوية، واستطاعت بإخلاصها وإبداعها. لشغل مناصب حيوية وقيادية، وأن نصبح عَنّْصراً فاعلاً فِيْ نمونا المستمر، ومصدر إلهام كبير فِيْ كافة المجالات الأخرى. القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

تحتفل الإمارات بيوم المرأة، فِيْ وقت تؤكد فِيْه لغة الأرقام والحقائق والشهادات الدولية المتتالية أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة، التي تصادف 28 أغسطس من كل عام، هذا العام، تحت شعار “واقع ملهم .. مستقبل مستدام”، بناءً على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة الاتحاد النسائي العام. المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويتجسد هذا الواقع الملهم فِيْ لغة الأرقام التي تعبر عَنّْ التفوق الملحوظ للمرأة الإماراتية فِيْ مختلف المجالات ومساهمتها البارزة فِيْ مسيرة التنمية فِيْ الوطن. وفِيْ الوقت نفسه، يعكس الإنجازات الفريدة التي حققتها دولة الإمارات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية فِيْ مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.