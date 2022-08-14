35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر ،شهد الشعب المصري صباح يوم الأحد الموافق ال14 من شهر أغسطس لعام 2022م وهي نشوب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية ،وحضور عدد كبير من الأجهزة الأمنية والإسعافات والخدمات الطبية الى الحادث ونقل الضحايا والمصابين الى مستشفيات محافظتي القاهرة والجيزة.

حريق كنيسة أبو سيفين في مصر

عقب نشوب الحريق مباشرة تداول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخبر وقام بنشر منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك” يفيد بالحزن الشديد على الضحايا في حريق كنيسة المنيرة في الجيزة وأنه على إطلاع على كافة التطوارات للحادث والتحرك الرسمي والسريع للأجهزة الأمنية والطبية للحضور لمكان الحادث ومعاينة الأسباب المؤدية للحريق.

35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر

كما أكد مصدر إعلاني من مكان حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة على عدد الضحايا بالحادث والذي وصل الى 35 وإصابة ما يزيد عن 45 مصاباً حتى هذه اللحظات ،كما وجه الدكتور حسام عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالسرعة وتقديم الاسعافات الطبية الى مكان الحادث وتحرك ما يزيد عن 30 سيارة اسعاف لنقل الضحايا والمصابين ،وتم نقل 55 حالة الى مستشفى إمبابة.

سبب حريق كنيسة أبو سيفين في مصر

كما ذكرت وزارة الصحة والدكتور حسام عبد الغفار بأنهم تلقوا إبلاغ بالحادث في تمام الساعة ال8:57 دقيقة بالضبط وبعدها مباشرة تحركت سيارات الإسعاف والدفاع المدني الحادث للسيطرة على الحريق ،كما شهد حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة مشاهد مروعة للشعب المصري وأثا موجة حزن في قلوب الملايين من الشعب ومنهم شخصيات رئاسية في جمهورية مصر العربية.

35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر كما أفادت قنوات إعلامية أن عدد الضحايا بإزدياد وأوضحت أجهزة المعاينة الأمنية الى أن السبب في الحريق يرجع لماس كهربائي في الخط الرئيسي المغذي للكنيسة مما أسرع في سرعة توسع وانتشار الحريق.