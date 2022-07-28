350 خدمة في منصة أبشر والمستفيدون 64 ألفاً يوميًا

حققت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “منصة أبشر” في النصف الأول من العام 2022 م العديد من الإنجازات التي ساهمت في رفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وسهلت الوصول إلى الخدمات. قدمت. من خلالها لأكثر من (25) مليون هوية رقمية تجاوزت (350) خدمة إلكترونية.

خدمات منصة أبشر

نفذت “أبشر” خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2022 م أكثر من 11.600.000 عملية إلكترونية من خلال منصتها الإلكترونية، بمؤشر يزيد عن 64 ألف عملية يتم تنفيذها يوميًا، مما يوفر 64 ألف مستفيد يوميًا بخدمة إلكترونية متكاملة، حيث ولم يكن هناك حاجة لزيارة مقر قطاعات وزارة الداخلية، حيث تمكنت المنصة خلال هذه الفترة من تجديد 330.230 جواز سفر سعودي، و 3693.930 طلبًا للتسليم عبر البريد، و 176.509 عمليات في خدمة بياناتي، و 377.004 طلبات ترخيص قيادة، 452،968 تجديدًا لرخصة القيادة، و 343،566 طلبًا لأوراق الإصلاح و 612،454 تجديدًا لتسجيل المركبات، بالإضافة إلى 2،362،199 تجديدًا للإقامة، و 1.937،737 تأشيرة خروج وعودة، و 726،591 تأشيرة إقامة، ونقل خدمات إلى 336،061 مقيمًا، وتمديد 287،939 خروجًا وإعادة- تأشيرات الدخول.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت، عبر “منصة أبشر” خلال تلك الفترة، العديد من الخدمات منها “لوحة إعلانية بشعار وإلغاء تسجيل المركبات وتجديد الهوية الوطنية إلكترونياً”، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تعود بالنفع على المواطنين. والمقيمين. “أبشر” رائدة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030” من خلال خدماتها الإلكترونية والتي تهدف إلى تطوير مفهوم الحكومة الإلكترونية وأتمتة الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات. ؛ الاستمرار في مسار المنصة لتقديم الحلول التقنية بكل سهولة ويسر وموثوقية عالية.