36 مليون مصري مستفِيْد.. كَيْفَ تعرف أنك مستحق دعم التموين الإضافِيْ

تبدأ الحكومة المصرية فِيْ صرف دعم إضافِيْ على البطاقات التموينية يتراوح بين 100 و 300 جنيه مطلع سبتمبر المقبل.

وبلغ عدد البطاقات التي ستحصل على دعم إضافِيْ 8 ملايين بطاقة يستفِيْد منها حوالي 36 مليون مصري.

كشف المهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين المصرية، عَنّْ تفاصيل معرفة أحقية المواطن فِيْ الحصول على دعم إضافِيْ، بمعدل 100 جنيه للبطاقة.

وقال ان الحكومة ممثلة بوزارة التموين انتهت من اعداد الأسر التي سيتم صرف الدعم الاضافِيْ لها من خلال لجنة من وزارة التموين والمالية والتضامن، باشراف كامل من الرقابة الادارية، لتحديد ما هِيْ البطاقات المؤهلة للاستبدال.

وأضاف أنه سيتم صرف نحو 8 ملايين بطاقة من إجمالي 23 مليون بطاقة فِيْ مصر، وسيستفِيْد 36 مليون مواطن من دعم إضافِيْ ابتداء من سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر.

وقال وكيل وزارة التموين، إن نظام صرف الإمدادات بالوزارة سيرسل رسالة إلَّى المواطنين فِيْ بون، يبلغه فِيْها بأنه من بين المستفِيْدين من الدعم الإضافِيْ.

وقال إن تحديث البيانات وتسجيل الهاتف المحمول على البطاقة التموينية مهم لمثل هذه الحالات، حيث سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة عبر الهاتف المحمول المسجل لديهم بأي تفاصيل تتعلق بالدعم.

وتابع “هناك 4 سلع جديدة ستضاف إلَّى البطاقة التموينية ابتداء من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي السلع التموينية التي تنفق على البطاقة التموينية إلَّى 30 سلعة”.

ودعت الوزارة المواطنين إلَّى متابعة “غطاء” الخبز خلال الفترة المقبلة للتأكد من أنهم مستفِيْدون من الزيادة التي تبدأ من سبتمبر أو لا وتستمر حتى فبراير 2023.