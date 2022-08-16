37 ألف ريال غرامة اصطحاب التمر ولحم الإبل عند السفر لـ أمريكا 

إذا كنت تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة وجلب الطعام، فقد يكلفك ذلك آلاف الدولارات، كما يحذر موقع الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وفقًا لـ CNN، في العام الماضي وحده، فرض مسؤولو الحدود الأمريكيون آلاف الغرامات على الركاب لإحضار مجموعة واسعة من الأطعمة والمنتجات الغذائية غير المصرح بها في أمتعتهم، كما أصدروا آلاف العقوبات والغرامات على الركاب. المسافرين الذين لم يفعلوا ذلك علنًا إحضار أنواع مختلفة. من الطعام.

غرامة لحمل الطعام

يمكن أن يؤدي عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية الأمريكية إلى فرض غرامات وغرامات تصل إلى 10000 دولار (37500 ريال)، وفقًا لمكتب الجمارك وحماية الحدود.

لماذا بعض الأطعمة غير مسموح بها

يجادل المسؤولون بأن جلب المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة ينطوي أيضًا على الإدخال غير المقصود للآفات والأمراض التي تنقلها الأغذية إلى البلاد، مما قد يكون له تأثير مدمر على الزراعة والبيئة.

على سبيل المثال، في العام الماضي، اكتشف مسؤولو الحدود 264 حشرة في موانئ الدخول الأمريكية، بما في ذلك 1850 يرقة من نوع من الآفات تسمى سوندرز، والتي تتغذى على النباتات والبقوليات وهي آفات غازية توجد بشكل رئيسي في غابات الأمازون المطيرة.

الأطعمة الممنوعة من دخول أمريكا

الأطعمة المحظورة هي معظم اللحوم والدواجن ومنتجاتها والحليب والبيض وجميع منتجات الدول التي توجد بها حالات إصابة بأمراض المواشي مثل جنون البقر ومرض الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور.

الأطعمة المسموح بها

يمكن لأي شخص إحضار التوابل وزيوت الطهي والخبز والبسكويت والمعجنات والشاي المعبأ، ولكن يرجى ملاحظة أنه إذا جلب المسافر أكثر من 50 رطلاً (22 كجم) من أحد العناصر، فسيتم اعتبار ذلك شحنًا تجاريًا ويجب أن يخضع لمزيد من الإجراءات، بما في ذلك الضوابط.

ما هو وضع الفواكه والخضروات

جميع الفواكه مثل التفاح والتمر والخضروات الطازجة والمجمدة محظورة بسبب مخاطر الآفات والأمراض، حتى الوجبات الخفيفة من الفاكهة والخضروات التي يتم تقديمها على متن طائرة أو سفينة سياحية يجب تركها.

ماذا يحدث إذا أحضرت أشياء ممنوعة

تقول وزارة الزراعة الأمريكية إن المسافرين الذين يعلنون أنهم ينتجون في أمتعتهم لا يواجهون أي عقوبات، حتى لو خلص المفتش إلى أنهم غير مؤهلين للدخول، في مثل هذه الحالات يتم إتلاف الطعام فقط، ولكن في حالة عدم وجود إعلانات، فإن هذا يتطلب فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.