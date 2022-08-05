378 مليار ريال استثمارات برنامج تطوير الصناعة الوطنية فِيْ السعودية

أعلن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية فِيْ المملكة العربية السعودية “NADLP” عَنّْ الأهداف التي تم تحقيقها لعام 2022 فِيْ قطاعاته الأربعة وهِيْ الطاقة واللوجستيات والصناعة والتعدين.

كشف التقرير السنوي لعام 2022 للبرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، عَنّْ أبرز إنجازات محور الثورة الصناعية الرابعة والتي تضمنت إطلاق المرحلة التجريبية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله. العلوم والتكنولوجيا.

تم إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتم إنشاء مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فِيْ المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

وكشف التقرير عَنّْ استكَمْال تقييم 45 مصنعاً بالمدن الصناعية مدن، وتسليم خطط التحول للثورة الصناعية الرابعة، ومشاركة 100 شركة فِيْ حملة للتوعية بالثورة الصناعية الرابعة.