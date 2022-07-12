39 يوماً على انتهاء شدة القيظ

وتوقع خبير المناخ الدكتور خالد الزقاق انتهاء الحر الشديد بعد نحو 39 يوما عندما حان موعد دخول سهيل.

بقي 39 يومًا تنتهي شدة الحرارة وتتكون من ثلاث نجوم 1- الجوزاء الثاني 13 يومًا 2- المرزم 13 يومًا 3- المقطعان بعد 13 يومًا يبدأ الجو بالاسترخاء مع دخول سهيلpic.twitter.com/b6216Mxcv0

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 11 يوليو 2022

وقال الزقاق إن الفترة المتبقية من الحرارة تتكون من ثلاثة نجوم، أولها الثاني برج الجوزاء الذي يستمر لمدة 13 يومًا، والمرزم الذي يستمر لمدة 13 يومًا، والكالبين الذي يستمر أيضًا لمدة 13 يومًا. أيام، وبعدها يبدأ الجو بالاسترخاء مع دخول سهيل.

غدا الثلاثاء دخول النجم الثاني من برج الجوزاء وهو آخر نجم للحرارة ومدته 13 يوما 1- إنه موسم بداية شدة الرطوبة على السواحل 2- شدة الرطوبة. ورياح البوارح في الخليجpic.twitter.com/b6216Mxcv0

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 11 يوليو 2022

وأضاف الزقاق أن غدا الثلاثاء هو موعد دخول النجم الثاني من برج الجوزاء وهو آخر نجم للحرارة وهو موسم بداية شدة الرطوبة على السواحل ويشهد شدة رياح الجوزاء. – البوارح في الخليج.