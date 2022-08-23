4 أدوار رئيسية لعيادات طب الأسرة

وأكدت وزارة الصحة أن عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة في جميع أنحاء المملكة.

وظائف عيادات طب الأسرة

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هناك 4 وظائف رئيسية لعيادات طب الأسرة، وهي

1- الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم التدخلات المناسبة.

2- تقديم الرعاية العلاجية والمراقبة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع.

3- التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة.

4- التخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.