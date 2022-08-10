4 أسباب بيئية تجعل حماية أشجار المانجروف ضرورية

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن هناك 4 أسباب بيئية تجعل من الضروري حماية أشجار القرم من الإزالة.

حماية الكائنات البحرية

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن أشجار القرم تحمي الكائنات البحرية والسواحل من العواصف والفيضانات، وتتميز بقدرتها العالية على تحمل ملوحة مياه البحر.

التخفيف من آثار تغير المناخ

وأشار إلى أن هذه الأشجار تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال تخزين الكربون، مشيرا إلى أن إزالة غابات المنغروف تسبب انبعاثات كربونية بنسبة 10٪.

وتجدر الإشارة إلى أن أشجار المانغروف لديها القدرة على العيش في المياه المالحة، على الرغم من أنها لا تحتاج إلى الملح لتنمو.

تأخذ شكل الأشجار أو الشجيرات أو أشجار النخيل، سواء في البحر أو على الأرض، وهناك حوالي 70 نوعًا مختلفًا من النباتات في العالم، من بينها الجندول وأشجار المانغروف، بعضها ينمو على الأرض. الطين، والبعض الآخر ينمو على الرمال والصخور المرجانية.

يمكن أن تعيش أشجار المانغروف أيضًا في الماء أكثر ملوحة 100 مرة من معظم النباتات الأخرى، ويمكنها تخزين المياه العذبة بأوراق كثيفة ونضرة مثل النباتات الصحراوية.