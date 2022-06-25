4 أمراض تسببها السجائر الإلكترونية على المدى البعيد

أوضحت وزارة الصحة خطورة السجائر الإلكترونية، محذرة من أنها يمكن أن تسبب سلسلة من الأمراض في المستقبل.

وأشارت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المتعلقة بالتدخين.

مخاطر النيكوتين

كما أشار إلى أن معظم السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين. الذي يسبب مجموعة من الضرر من مسافة قريبة.

وأشار إلى أن الضرر قصير المدى للسجائر الإلكترونية يتمثل في الإدمان العالي للنيكوتين، وتأخر نمو المخ، فضلاً عن خطورتها على صحة المرأة والحوامل، لافتاً إلى أنها مادة سامة. التي تؤثر سلبا على الأجنة.

الأعراض الصحية للسجائر الإلكترونية

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الغثيان والخفقان والدوخة من الأعراض الناجمة عن استخدام السجائر الإلكترونية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الأعراض المرضية للسجائر الإلكترونية تعود إلى السائل المستخدم فيها، ويمكن أن يؤدي إلى التسمم بالنيكوتين، ومن أعراضه القيء والتعرق والدوار والخمول والخفقان وضيق التنفس.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تسمح بإجراء الحجوزات في العيادات للإقلاع عن التدخين من خلال الرقم 937.