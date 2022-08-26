4 أهداف لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية بالمملكة

وأوضحت وزارة العدل أهداف منح التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية وشروط منحها.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن أهم أهداف ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية هي

تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة ممارستها وكفاءة ممارسيها واكتساب الخبرة الدولية.

تحسين القدرة التنافسية للمملكة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار فيها.

خلق المزيد من فرص العمل النوعية لمواطني المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

– رفع كفاءة نظام العدالة من خلال رفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة وتعزيز الجوانب الوقائية.

قائمة مكاتب المحاماة الأجنبية

وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس الخميس، على اللائحة التنفيذية لتنظيم منح التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

تهدف اللائحة إلى تعزيز تطوير مهنة المحاماة وزيادة كفاءة محترفيها وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة بتنظيم منح التراخيص وشروطها وإجراءاتها.، وتحديد نطاق ممارسة المهنة تقديم خدمات الاستشارات القانونية للمشاريع النوعية، بالإضافة إلى آلية الاستعانة بمستشار قانوني غير سعودي.

شروط مكاتب المحاماة الأجنبية

وتنص اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل لعضوية نقابة المحامين بالمملكة العربية السعودية وشغل مقعد لمزاولة المهنة.

نصت اللائحة على أن الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة يجب أن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك بعد 3 سنوات من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

وسلطت اللائحة الضوء على ضرورة التزام المكتب بأن لا يقل عدد السعوديين العاملين في العمل القانوني في وزارة الخارجية عن نسب السعودة المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن المكتب وضع خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وأنه يفكر على الأقل في توفير 20 ساعة تدريب في السنة لكل عامل مكتب.