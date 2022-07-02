4 إرشادات صحية مهمة من أدلة الحج التوعوية

أوصت وزارة الحج والعمرة بالعديد من الإرشادات الصحية الهامة من الأدلة التوعوية للحج، والتي يجب مراعاتها واتباعها من قبل الحجاج.

نصائح صحية من # أدلة توعوية للحجhttps//t.co/FGeo8tRcgK# مكة_و_المدينة_الانتظار_ل_لديك_لطالما_مكة# سلام_آمن pic.twitter.com/r2gbOFAIRp

– وزارة الحج والعمرة (HajMinistry) 1 يوليو 2022

إرشادات للحجاج

نشرت وزارة الحج مقطع فيديو يوضح الإرشادات الصحية المختلفة التي يجب على الحجاج اتباعها خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج حفاظًا على سلامتهم.

التعليمات هي

– استخدم السولاريوم لحماية نفسك من أشعة الشمس الحارقة وعدم المعاناة من الإجهاد الحراري.

لا تستخدم يديك عند العطس وفكر في استخدام المناديل الورقية التي تستخدم لمرة واحدة من أجل الوقاية من الأمراض وسلامتها.

لا تأكل الخضار والفواكه دون غسلها بالماء.

التزم بارتداء القناع وتغطية أنفك وفمك تمامًا.

وزارة الحج تصدر 13 دليلا

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت في وقت سابق، في إطار جهودها الإعلامية والتوعوية، لموسم حج العام الحالي 1444 هـ، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، مبادرة توعوية نوعية تستهدف الحجاج القادمين من كل مكان. دول العالم لأداء مناسك الحج، ويحتوي على 13 دليل تفصيلي تتناول الموضوعات التي تهم الحجاج بطريقة سهلة وبسيطة تشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء أداء المناسك.

تتماشى هذه الأدلة التوعوية مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة الحجاج وإثراء تجربتهم في الإيمان بسلام وطمأنينة، والإجابة على جميع أسئلتهم من خلال لغات متعددة تتجاوز 14 لغة عالمية، من بينها اللغات الحية. الأكثر استعمالا بين الحجاج.