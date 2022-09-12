4 إصابات.. ماذا يحدث فِيْ مستشفى الهلال

عاد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مساء الاثنين، إلَّى التدريبات الجماعية، بتوجيه من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد فوزه بلقب كأس سوبر لوسيل، أمام الزمالك المصري.

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تمكن فريق الهلال الأول لكرة القدم من الفوز بجميع مبارياته فِيْ موسم 2023، ثلاث منها فِيْ دوري “روشن” السعودي، بالإضافة إلَّى لقب كأس سوبر لوسيل، أمام الزمالك المصري، بركلات الترجيح (4-1. ).

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وأشار الحساب الرسمي لنادي الهلال، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن فريق كرة القدم الأول عاد إلَّى التدريبات الجماعية، بعد أن أخذ اللاعبين إجازة يومين، بقرار من المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأوضح الهلال أن الرباعي المصاب مازال يخضع لبرنامج إعادة التأهِيْل قبل العودة إلَّى ملاعب كرة القدم.

وبلغ عدد المصابين فِيْ “مستشفى” الهلال 4 من الكوريين الجنوبيين جانغ هِيْون سو ومتعب المفرج وعبد الإله المالكي وصالح الشهري.

يشار إلَّى أن الهلال سيلعب مباراته المقبلة فِيْ دوري روشان السعودي، أمام الوحدة، فِيْ الجولة الرابعة، مساء الجمعة المقبل.