4 تساؤلات وإجابات من سعود كاتب حول إعلامنا الخاص

أثار الكاتب سعود كاتب العديد من الأسئلة المتكررة حول الإعلام الخاص في المملكة.

جاء ذلك في مقال لسعود الكاتب بجريدة المدينة المنورة اليوم الأربعاء طرح فيه 4 أسئلة جاءت على النحو التالي

نص المقال

دائمًا ما يطرح عدد من الأسئلة حول بعض وسائل الإعلام الخاصة المملوكة للسعوديين، والتي على الرغم من تكرارها، في رأيي، لم تولي اهتمامًا كافيًا للإجابة عليها، أو على الأقل التعبير عن آرائها بموضوعية. فيما يلي أربعة من هذه الأسئلة، وأخذي الشخصي في كل منها

1- هل يصح القول إن هذه القنوات عربية وليست سعودية

في رأيي، كل هذه القنوات، بما في ذلك قناة العربية، هي جزء من نظامنا الإعلامي السعودي الذي نفخر به. وبما أنها قنوات تستهدف الوصول إلى المشاهدين العرب حول العالم، فهذا ليس سببًا منطقيًا لإنكار حقيقة أنهم سعوديون أولاً وقبل كل شيء.

بالمقارنة مع بعض النماذج الدولية المماثلة، نجد أن CNN، على سبيل المثال، هي قناة أمريكية، و BBC بريطانية، وروسيا اليوم هي شبكة قنوات روسية. هذا الانتماء حقيقة لم نسمع من قبل أن أيا من هذه القنوات سعت إلى إنكاره وتبريره.

2- هل طبيعة هذه القنوات العابرة للحدود تفرض قيوداً أو حصة محددة على عدد السعوديين العاملين فيها

مما لا شك فيه أن استقطاب المهارات الإعلامية المحترفة، وتنوع خلفياتهم وجنسياتهم، هو إضافة مهمة لهذه القنوات، وأنها في مراحل معينة كانت جزءًا من النجاح الذي تحقق. لكنني بالتأكيد لا أتفق مع الفكرة. تقليص عدد السعوديين (على وجه الخصوص، غيرهم فقط) إلى 15٪، كما هو مقترح، البعض، أو حتى إلى أي نسبة محدودة أخرى، لأن ذلك غير مبرر في ظل توافر مهارات سعودية لا تقل احترافية واحترافية. من أي جنسية عربية أخرى. بالعودة مرة أخرى إلى الموديلات العالمية المماثلة، نجد، على سبيل المثال، أن جميع قادة CNN هم أمريكيون، كما تم نشره على موقع القناة، ولكن أيضًا من خلال الاطلاع على قائمة الأسماء. من المذيعين ومراسلي القناة المنشورة على الموقع (181 اسمًا)، وجدنا أن جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية، مع بعض الاستثناءات.

3- كيف تفسر ظاهرة الجحود المتكرر لبعض العاملين بهذه القنوات !

ومعلوم أن جحود القرداحي لم يكن الأول، بل سبقه جحود كثير من الأسماء الأخرى الذين لم يعرفوا الشهرة والثروة إلا من خلال إمكانياتنا، وهنا لا بد من ذلك من جهة. مؤكدا أن كل هؤلاء الناكر للجميل هم شذوذ لا يمثلون أبدا الأغلبية التي تتبادل المشاعر الطيبة والصدق بالولاء والصدق. ولكن، من ناحية أخرى، من غير المعقول والحكمة التقليل من هذه الظاهرة، والحاجة إلى تحديد أسبابها. والتي في رأيي تتضمن تعلقًا مفرطًا في وسائل الإعلام بجنسيات معينة، وليس بعيدًا عنا، مثل مثال مجموعة الشويري التي شددت في يومها الخناق حول عنق سوق الإعلانات، وكان هناك هؤلاء الذين تصوروا خطأً أن هذا السوق لن يكون موجودًا بدونه.

4- هل ينجح نقل بعض الأسماء والتعامل مع هذه القنوات للثراء بسرعة فاضحة أمر طبيعي

وعلى الرغم من أن الإجابة على هذا السؤال تتعلق بعدة أمور، منها على سبيل المثال عائد الإعلانات من هذه الأسماء، وقيمتها السوقية، إلا أن حجم بعض أرقام المبالغ المسربة يثير الدهشة، ليس فقط للقرداحي الذي صرح بذلك. ثروته تجاوزت 200 مليون دولار (حوالي 750 مليون ريال) ولكن أسماء أخرى أيضا … لم نسمع بالمناسبة أن أحدهم صحفي سعودي!