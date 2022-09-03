4 تصريحات مثيرة.. ماذا قال نجوم الاتفاق بعد التعادل مع الاتحاد

وخسر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالتعادل 0-0 أمام ضيفه الاتفاق، فِيْ المباراة التي واجهته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري “روشن” السعودي. .

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تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من ضم 7 لاعبين جدد فِيْ صيف 2022، بالإضافة إلَّى التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، على أمل استعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 2009.

4 تصريحات مثيرة .. ماذا قال أبطال الاتفاق بعد التعادل مع الاتحاد

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” 4 تصريحات أدلى بها الثنائي لاتفاقية “SSC” الرياضية بعد القرعة مع الاتحاد

– عبد الرحمن العبيد “جئنا إلَّى جدة لنحصل على 3 نقاط .. لكن النقطة حلوة”.

– عبد الرحمن العبيد “طبقنا ما قاله لنا المدرب عَنّْ اللعب بالهجوم المضاد، وكان أسلوبنا عدم وضع هدف فِيْ شباكنا، والحمد لله فعلنا ذلك … والنقطة كَمْا قلت، هُو فوز لنا “.

إبراهِيْم ماهانشي “الابتعاد عَنّْ أرضنا نقطة ليس بالأمر السيء، خاصة ضد نادٍ كبير مثل الاتحاد”.

إبراهِيْم مهنشي “فعلنا ما قال لنا باتريس كارتيرون أن نفعله وتمكنا من الحفاظ على هدف الاتفاقية كَمْا أرادنا”.