4 تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

يعتزم المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس إجراء عدد من التغييرات على تشكيلة الفريق خلال مباراة بيراميدز المقبلة.

تغييرات في تشكيلة الأهلي

قرر سواريز إجراء 4 تغييرات على فريقه للمباراة على بيراميدز في المباراة المقررة يوم السبت المقبل.

ويخطط المدرب البرتغالي لدفع الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم إلى خط الدفاع.

بعد سلامة الأخير واستعداده للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة، تم التأكيد.

كما قرر سواريس دفع أحمد عبد القادر وسط الجناح الأيمن بدلاً من طاهر محمد طاهر.

يعاني من تمزق في عضلة المأبض.

فيما سيشارك كريم فؤاد في المهاجم الأيمن للأهلي بدلاً من محمد هاني.

يعاني من شد عضلي في الواجهة الأمامية وتغيب عن المباريات لمدة 10 أيام.

كما يفكر في الاعتماد على المالي عليو ديانج في خط الوسط إلى جانب عمرو السولية على حساب حمدي فتحي.

هذا لمنحه فترة راحة حتى لا يتوتر قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي، الساعة التاسعة مساءً.

ترتيب الاهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

حارس المرمى محمد الشناوي

دفاعًا كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط الدفاعي عمرو الصليعة وعليو ديانج

لاعب الوسط المهاجم محمد مجدي “أفشة” وأحمد عبد القادر وصلاح محسن

الهجوم حسام حسن