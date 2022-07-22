4 توصيات مهمة للوقاية من حوادث المسابح

كشف الدفاع المدني عن عدة طرق يمكن اتباعها لحماية ومنع وقوع حوادث في حمامات السباحة.

طرق الوقاية من حوادث حمامات السباحة

وأوضح الدفاع المدني، في إنفوجرافيك على حسابه على تويتر، أن هناك 4 طرق للوقاية من الحوادث في حمامات السباحة، وهي توفير أدوات السلامة مثل أطواق الإنقاذ، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الأطراف، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال وحدهم في البرك وإقامة سياج لمنعهم من الدخول بمفردهم.

وأشار المدني إلى ضرورة وصول السلالم إلى قاع البركة في جميع الزوايا لتسهيل صعود ونزول الأشخاص، إلى جانب ضرورة وجود أجهزة إنذار في المسبح للتنبيه والتحذير عند سقوط شيء في البركة.