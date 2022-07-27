4 حبات كالسحر فِيْ تخسيس الكرش وإزالة الأفخاذ فِيْ3 أيام

مضغ العلكة للتخلص من الكرشيعتبر اللبان من أشهر أنواع الحَلْيب منذ سنوات عديدة ومعروف بفوائده العديدة، فقد استخدم فِيْ العديد من الوصفات الطبية والبويضات، ويستخدم كَمْشروب وكقناع، ونتائجه مذهلة. كَمْا أنه يستخدم للحموضة والقضاء على الماء الزائد فِيْ الجسم والقضاء على الكرش. للتخلص من الكرش إذا تم تناول اللبان بشكل صحيح، فهُو مادة مستخرجة من أشجار “أوليمبوس” وتحظى بشعبية كبيرة فِيْ صناعة مستحضرات التجميل والتخسيس، وفوائدها لا تعد ولا تحصى.

فوائد لبان اللبان

1- يستخدم اللبان للفم والأسنان لإزالة الروائح الكريهة

2-عندما تأكل حَلْيب البقر فإنه يقوي اللثة

3-يساعد على شد الجسم وتقوية العضلات

4-يساعد على التخلص من آلام البطن والصداع وتقلب المزاج

5-يساعد فِيْ طرد الغازات وتنظيم القولون

6- يساعد على تجنب الشهِيْة ويجعلك تشعر بالشبع

7-يساعد على التخلص من عسر الهضم

8-يساعد على حرق دهُون الجسم وخاصة دهُون الكرش بشكل أسرع

9-يعمل على شد ترهلات الجسم

10- يساعد على تقليل الرغبة فِيْ تناول السكر ويعمل على تنظيم مستوى السكر فِيْ الدم.

مضغ العلكة بأوراق النعناع

ل أفضل المشروبات السحرية التي تعمل على إنقاص الوزن بسرعة، فِيْ قدر على النار، ضعي ملعقة صغيرة من العلكة مع أوراق النعناع حتى الغليان، اشرب المشروب وهُو فاتر مرتين فِيْ اليوم، قبل الإفطار والعشاء، وتقليل الوجبات، وتجنب الحَلْويات والمشروبات الغازية، والشرب. ماء. بكَمْيات كبيرة لإزالة السموم من الجسم ومساعدة الجسم على إنقاص الوزن، ستلاحظ نتيجة مذهلة.

وصفة شراب العلكة لفقدان الوزن

المكونات

نصف كوب علكة

كوب ونصف ماء

طريقة ووصفة مضغ العلكة للتخلص من الكرش.

1- ضعي كَمْية الحَلْيب فِيْ وعاء

2- نضع الماء على النار حتى يغلي

3- نضع الماء المغلي فِيْ القدر

4- غطي المزيج لمدة ليلة كاملة حتى يذوب الحَلْيب فِيْ الماء المغلي

5- فِيْ اليوم الثاني ستتحول الوصفة إلى اللون الأبيض كالحَلْيب

6- يجب أن تأكل كوبًا يوميًا لمدة شهر كامل

7- ضرورة الالتزام بتناول الوصفة اليومي لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتيجة وزن مثالي وجسم ناعم والقضاء على الترهل الذي يحدث بعد الولادة عند المرأة فِيْ الكرش. وترهل الفخذين والظهر وصفة رائعة بنتائج ممتازة.

فوائد مضغ العلكة للبشرة

هذه هِيْ الفوائد المذهلة لمضغ العلكة للبشرة ويمكنك الاستفادة منها

ينقع بصمغ الدكر عند استخدامه على الجلد، فهُو يرطب البشرة ويشدها.

يعمل على التخلص من مشاكل حب الشباب.

فعال فِيْ التخلص من التجاعيد وشد الوجه.

يقلل من ظهُور الخطوط الدقيقة

منظف ​​طبيعي للبشرة ويعمل على تنظيف البشرة بعمق

وصفات طبيعية لإنقاص الوزن • من أفضل الطرق للمساعدة على إنقاص الوزن شرب الماء مع القليل من عصير الليمون وتحَلْيته بملعقة كبيرة من العسل وتناول الخليط على معدة فارغة بمجرد قيامك من السرير. • مضغ فصين من الثوم عند الاستيقاظ لتصبح عادة يومية لأنها تساعد كثيرًا فِيْ التخلص من دهُون البطن. • تناول بذور الكَمْون عن طريق غليها بكَمْية مناسبة من الماء وشرب المشروب ساخنًا.

الذكر مضغ العلكة الآثار الجانبية

على الرغم من فوائده التي لا تعد ولا تحصى، إلا أنه يضر إذا استهلك بكَمْيات كبيرة، ويمكن أن يسبب التهاب الشعب الهُوائية ونزلات البرد إذا تم استخدامه كبخور، وإذا تم استخدامه بكثرة يمكن أن يقلل من القدرة على التركيز.

وصف مضغ العلكة للبشرة

يمكن استخدام العلكة للبشرة. للتخلص من البقع الداكنة وشد الجلد. التخلص من التجاعيد وعلاج المسام المتضخمة لاحتوائه على الكولاجين الطبيعي المستخدم فِيْ مستحضرات التجميل. طرق تحضيره سهلة وبسيطة. ضعي علكة الرجال فِيْ كوب من الماء طوال الليل حتى يتحول لون الماء إلى اللون الأبيض، وضعيه على الجلد كقناع ويمكن استخدامه يومياً قبل النوم، والنتائج المدهشة أن الخليط يوضع فِيْ الثلاجة لمدة استعمال.