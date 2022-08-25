4 خطوات لتشجيع الطلاب على اتباع نظام صحي في الدراسة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية النظام الغذائي المنتظم وخاصة للطلاب لرفع مستوى التركيز الذهني والبدني.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الغذاء له دور كبير في النمو البدني والتركيز الذهني لجميع الفئات العمرية، والطلاب مهمون لزيادة مستوى التركيز والوقاية من الأمراض”.

شجع الطلاب على تناول نظام غذائي صحي.

وحول كيفية تشجيع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي، أوضح عدة نقاط ؛ الأكثر أهمية

قدم فطورًا صحيًا يحتوي على لبنة أو جبن أو فول سوداني، وفكر في استخدام خبز القمح أو النخالة.

قدم قطع صغيرة من الفاكهة أو الخضار ويفضل إضافة الليمون فوقها حتى لا يتغير لونها.

تقديم المكسرات والفواكه المجففة والزبيب كبديل لرقائق البطاطس والتركيز على تناول المعادن الطبيعية.

الحاجة إلى الأكل ببطء، لأنه أفضل للهضم ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من أولئك الذين يأكلون بسرعة كبيرة.