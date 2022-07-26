4 دول عربية تعتمد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار ضمن شراكة تكاملية

انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للاقتصاد المستدام بين الأردن والإمارات ومصر بالقاهرة.

وشهد الاجتماع إعلان انضمام مملكة البحرين إلَّى مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة.

ووافقت اللجنة على 12 مشروعا فِيْ قطاعات الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية، باستثمارات أولية قدرها 3.4 مليار دولار.

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ دولة الإمارات، سلطان الجابر، التزام دولة الإمارات بالشراكة من خلال صندوق بقيمة 10 مليارات دولار تديره شركة ADQ القابضة للاستثمار فِيْ المشاريع المنبثقة عَنّْ هذه الشراكة.

وأضاف الجابر حددنا فِيْ الاجتماع الأول للجنة العليا خمسة قطاعات أساسية وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، وتوقعَنّْا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، و القيمة الاقتصادية المتوقعة. من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي عقدت.

وأعدت اللجنة قائمة بـ 87 مشروعاً مقترحاً فِيْ القطاعات المستهدفة، منها 12 مشروعاً مؤهلاً لدخول مرحلة دراسات الجدوى فِيْ قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصيدلة كَمْرحلة أولى. مع التركيز فِيْ المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

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كشف وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد الزياني، أن بلاده تعمل حاليا على دراسة للوصول إلَّى حجم التمويل الذي ستسهم به فِيْ هذه الشراكة.

وأكد الزياني فِيْ مقابلة مع قناة العربية أن البحرين مهتمة بالمساهمة فِيْ قطاعات الألمنيوم والغذاء والبتروكيماويات ضمن هذه المبادرة.

نيفِيْن جامع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية



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من جانبها قالت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفِيْن جامع إن الهدف من الشراكة الصناعية المتكاملة يكَمْن فِيْ تعظيم فرص الاستثمار بين المشاركين.

وأضافت فِيْ مقابلة مع العربية، أن الشراكة تهدف إلَّى تنفِيْذ مشاريع لها حاجة فعلية وتساعد فِيْ تحقيق الاكتفاء الذاتي.