4 رسائل من فهد المولد.. هكذا “ودع” الاتحاد قبل الرحيل إلَّى الشباب

وجه النجم فهد المولد 4 رسائل وداع إلَّى الاتحاد، بعد أن أكَمْل الأخير، فِيْ ساعة متأخرة من ظهر الأحد، توقيعه مع الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، بعقد يمتد حتى صيف العام الجاري. 2025.

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وقامت لجنة مكافحة المنشطات بإيقاف النجم فهد المولد عَنّْ العمل لمدة 18 شهرًا، بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة، كرياضي، قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مركز التحكيم الرياضي السعودي. شبه الجزيرة العربية. .

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

4 رسائل من فهد المولد .. هكذا الاتحاد “يودع” قبل مغادرته للشباب.

وكشف الشباب عَنّْ تعيين النجم فهد المولد مجاناً، فور عودته إلَّى ملاعب كرة القدم، بعقد رسمي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى صيف 2025.

وفِيْ هذا السياق، أرسل فهد المولد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 4 رسائل جماعية نراجعها لكَمْ فِيْ موقع “سعودي سبورت”، عبر الأسطر التالية

– “كل بداية لها نهاية … وكل نهاية لها قِصَّة ورواية … وبين البداية والنهاية هناك فصول حب وكبرياء وغرام … الليلة عقدي مع النادي الذي أحببته وكان لي شرف الخدمة بجميع فئاته العمرية وانتهت الليلة رسميا رحلتي مع الاتحاد “.

– “انتهى عقدي مع العميد كلاعب، وسيبقى مكانه فِيْ قلبي ما دمت على قيد الحياة، وستبقى جماهِيْر الاتحاد فِيْ قلبي وفِيْ رأسي وأمامي فِيْ كل شيء. ” مواسمي وبقية حياتي.

– “يشرفني الليلة أن أرتدي شعار نادي كبير عزيز على قلبي. الليلة أنا ليث على قائمة اللواث. يشرفني وفخر بالدفاع عَنّْ شعارهم، وأدعو الله الله جدير بثقة إدارتكَمْ وجمهُوركَمْ الكرام. صلواتكَمْ “.

– “شكراً من أعماق قلبي لزملائي ورفاقي من كل الأعمار فِيْ نادي الاتحاد الذين تشرفت بلقائهم، وشكراً لأخي العزيز جراح الظفِيْري”.