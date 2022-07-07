4 شاشات تفاعلية بـ 6 لغات لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (4) عروض تفاعلية بـ (6) لغات، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقياس رضا زوار المسجد الحرام بالخدمات المقدمة التي تساهم في النهوض بالخدمات وحوكمة الشركات بكافة أشكالها.

متابعة انطباعات الحجاج

شاشات ترصد انطباعات الحجاج بطريقة سهلة وتفاعلية من خلال التعبير عن حركة اليد سواء أعجبهم ذلك أم لا.

من أهم مميزات هذه الشاشات دعمها لقراءة ما يصل إلى (10) أشخاص في نفس الوقت للتعبير عن انطباعاتهم بطريقة مميزة، والقدرة على تحديد جنس ونوع الأشخاص الذين أجروا التقييم (رجال). ). ، فتاة صغيرة).

رحلة ضيوف الله

كما يمكن تحديد العمر التقريبي للأشخاص الذين أجروا التعقيم وربط انطباعاتهم حسب مسار الحجاج والخدمات المقدمة لهم، والقيام برصد وتحليل مباشر للانطباعات وعرضها على الفور. الطريق الدنماركي.