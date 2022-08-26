4 شروط لخدمة كفالة الأيتام في منصة إحسان

أعلنت مؤسسة إحسان عن شروط الخدمة الجديدة لكفالة الأيتام.

شروط كفالة اليتيم

وقالت المنصة، عبر حسابها على “تويتر”، إنه من بين الشروط أن يكون اليتيم سعودي الجنسية، غير متزوج.

وأضاف أنه من بين الشروط أن لا يزيد عمر اليتيم عن 18 عاما وأن يكون مسجلا في إحدى الجمعيات الرسمية.

تفاصيل الخدمة

أطلقت مؤسسة إحسان خدمة رعاية الأيتام على موقع وتطبيق المنصة، لتقديم فرص تبرع مخصصة تتيح للمتبرعين تقديم الدعم المالي للأيتام، والمساهمة في دعمهم، وتلبية جميع احتياجاتهم، وضمان حياة ثابتة لهم.

وأوضح إحسان طرق الوصول إلى الخدمة من خلال الدخول إلى المنصة واختيار المشاريع من فرص التبرع ثم الضغط على خدمة كفالة اليتيم واختيار فرصة التبرع.