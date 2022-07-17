4 علامات تدل على ضربة الشمس بينها تداخل الكلام

حذر مجلس الصحة السعودي من خطورة التعرض المباشر للشمس والحرارة. لتجنب ضربة الشمس، الإجهاد الحراري.

وأوضح في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر أعراض ضربة الشمس ؛ هو كذلك

فقدان الوعي.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

التعرق الغزير والغثيان والدوخة.

تغير في الحالة العقلية وصعوبة التحدث.

و قبل؛ حذر عصام الحسن استشاري طب الأسرة والمجتمع العاملين في المجال من التعرض لأخطار ضربة الشمس في درجات الحرارة المرتفعة، داعيا الجميع إلى الحرص على التواجد في الأماكن الباردة وشرب السوائل لتعويض ما للجسم. يخسر.

وأوضح الحسن لـ “المواطن” أن بعض الأشخاص قد يصابون بضربة شمس نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس الحارقة لفترة طويلة نسبياً دون أخذ أي وقاية مثل غطاء الرأس أو الحماية من الشمس.

ضربة الشمس هي حالة طبية خطيرة

وأضاف “طبياً، تُعرف ضربة الشمس بأنها حالة طبية خطيرة تصيب رأس الإنسان وتؤدي إلى مضاعفات صحية صعبة يمكن أن تقتل حياتك إذا لم تعالج بسرعة، وهي نتيجة فشل المركز التنظيمي للحرارة. في الدماغ، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم، دون التعرق على جسمك.

وأشار إلى أن الأعراض تتمثل في احمرار الجلد مع جفاف في مظهره، والصداع في بعض الحالات، والشعور بالغثيان والقيء، والدوخة، والدوخة، والضعف العام في عضلات الجسم، والتسوس المفاجئ، وربما فقدان الوعي. ، وتنفس سريع وعميق، وتسارع ملحوظ في ضربات القلب.