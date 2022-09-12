4 قرارات رادعة على أحداث نهائي كأس العرب المؤسفة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم، قراراتها الرسمية بشأن ما حدث بعد انتهاء بطولة كأس العرب تحت 17 سنة.

وشهدت المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين بين الجزائر والمغرب مشاهد مؤسفة خاصة بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي استضاف المباراة فِيْ وطنه والتي انتصر فِيْها محاربو الصحراء على المغرب بركلات الترجيح.

وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليتوج بطلاً لكأس العرب تحت 17 سنة، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بتعادل إيجابي، بهدف لنفسه، وبالتالي فإن الفريقين هم. حكَمْ لصالح. ركلات الجزاء

بعد تنفِيْذ ركلة الجزاء الأخيرة للاعب الجزائري التي حسمت فوزه، تبادل لاعبي الفريقين الضربات والركلات على مرأى من الجميع.

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم أربعة قرارات رسمية هِيْ

1 – تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 120 ألف دولار. للجمهُور لدخول الملعب.

2 – تغريم المنتخب الجزائري 25 ألف دولار. عَنّْ مشاركة عدد من لاعبيه فِيْ المواجهة مع لاعبي المنتخب المغربي.

3 – إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير لمدة ستة أشهر. لمهاجمة حارس المنتخب المغربي.

4 – تغريم المنتخب المغربي 25 ألف دولار. عَنّْ مشاركة عدد من لاعبيه فِيْ المواجهة مع لاعبي المنتخب الجزائري.

ولفتت اللجنة إلَّى أن القرارات قابلة للاستئناف فِيْما أكد الاتحاد العربي لكرة القدم بهذا الخصوص رفضه التام لأي مخالفة أو انحراف عَنّْ اللعب النظيف فِيْ مسابقاته المختلفة.