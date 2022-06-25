4 لاعبين يدعمون قائمة الأهلي أمام بيراميدز .. طالع التفاصيل

وستشهد قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، أمام نادي بيراميدز، عودة 4 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، بعد أن شاركوا في التدريبات الجماعية لفريق ريد جينيس أمس الجمعة. وهم علي لطفي وعلي معلول وعليو ديانج ومحمد عبد المنعم.

وخضع رباعي الأهلي في الساعات الماضية لفحص طبي قبل انضمامه إلى التدريب الجماعي للفريق الأحمر، للتأكد من ظهوره بشكل كبير في قائمة الأهلي أمام بيراميديس، في ظل النقص العددي الكبير الذي يعاني منه عملاق القاهرة. لاعبين آخرين بسبب الإصابة.

أبلغ الظهير الأيسر التونسي علي معلول الجهاز الفني للنادي الأهلي وعلى رأسهم سامي كوموس، بأنه مستعد تماما للمباراة، بعد أن تعرض الأخير لإصابة في عضلة المهاجم واحتمال غيابه لمدة أسبوع، طالبا المشاركة في مباراة بيراميدز في كأس مصر.

ويواجه بيراميدز منافسه النادي الأهلي الأحد المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات اليوم الثامن من بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، الساعة التاسعة والنصف مساء الحادة، بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف عصرا. المملكة العربية السعودية.