4 مؤشرات على أن الاقتصاد التونسي فِيْ مأزق

تتعرض المالية العامة التونسية لضغوط وسط ارتفاع الأسعار، مما يفرض تحديات اقتصادية كبيرة على الرئيس قيس سعيد وهُو يخطط لإصلاح النظام السياسي فِيْ استفتاء دستوري يوم الاثنين.

تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جائحة COVID-19 بسبب اعتماده على السياحة.

المالية العامة

أدت الضغوط على المالية العامة التونسية إلَّى تأخير رواتب الدولة وصعوبات فِيْ سداد قيمة واردات القمح.

وقال محافظ البنك المركزي مروان عباسي إن من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلَّى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.7٪ فِيْ السابق. ويرجع ذلك إلَّى ارتفاع الدولار والارتفاع الحاد فِيْ أسعار الحبوب والطاقة – الآثار غير المباشرة للحرب الأوكرانية – والتي قال عباسي إنها ولّدت 1.6 مليار دولار إضافِيْة من الاحتياجات التمويلية.

تعرضت المالية العامة للبلاد بالفعل لضغوط من واحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام فِيْ العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد، والإنفاق الضخم على دعم الطاقة والغذاء المستورد.

وزاد ضعف الدينار التونسي من الضغوط حيث تراجعت العملة إلَّى 3.18 دينار للدولار فِيْ 12 شهرا حتى 14 يوليو تموز بانخفاض نسبته 13.2٪.

وتأمل الحكومة فِيْ الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار مقابل تجميد أجور وتوظيف القطاع العام وخفض دعم الغذاء والطاقة. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل ذو الوزن الثقيل يعارض هذه الإصلاحات التي تمثل عقبة رئيسية.

مخاطر الديون

قال صندوق النقد الدولي العام الماضي إن الدين العام التونسي لن يستمر ما لم يتم تنفِيْذ الإصلاحات بدعم واسع.

سيصل الدين العام القائم فِيْ تونس إلَّى قرابة 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار) بنهاية عام 2022، وهُو ما يمثل 82.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب موازنة الدولة 2022، بارتفاع عَنّْ 81٪ عام 2022.

مما يعكس مخاوف المستثمرين، فإن الفروق على الدين العام التونسي – أو طلب المستثمرين المتميزين للاحتفاظ به بدلاً من السندات الحكومية الأمريكية فائقة الأمان – هِيْ الآن من بين أعلى المعدلات فِيْ العالم. لقد ارتفع إلَّى أكثر من 2800 نقطة أساس، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى الألف الذي يُطلق عادة صفارات الإنذار.

وإلَّى جانب أوكرانيا والسلفادور، فإن تونس مدرجة فِيْ قائمة مورغان ستانلي للمتعثرين الأوائل. ومن المقرر أن تستحق الديون الخارجية التونسية البالغة نحو 3 مليارات دولار بين 2024 و 2027.

بعد تجميد وجودها فِيْ الأسواق الدولية، تأمل الحكومة التونسية أن يفتح اتفاق التمويل من صندوق النقد الدولي دعما ماليا أوسع.

التضخم القياسي

سجل معدل التضخم السنوي فِيْ تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا العام، حيث لامس 8.2٪ فِيْ يونيو. رفعت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام.

فِيْ مايو، احتج المزارعون فِيْ عدة مناطق على ارتفاع تكلفة الأعلاف الحيوانية، وقالت الحكومة إنها سترفع أسعار بعض الأطعمة بما فِيْ ذلك الحليب والبيض والدواجن.

قال البنك الدولي إن تونس معرضة بشكل خاص لانقطاع إمدادات الحبوب بسبب حرب أوكرانيا، حيث تستورد 60٪ من القمح اللين و 66٪ من شعيرها من كل من روسيا وأوكرانيا.

فِيْ يونيو، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 130 مليون دولار لدعم واردات تونس من القمح والشعير.

الفقر آخذ فِيْ الازدياد

فِيْ مقابلة مع إحدى الصحف المحلية فِيْ مايو، قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهِيْ إن عدد الأسر المحتاجة ارتفع من 310 آلاف فِيْ عام 2010 – قبل الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية – إلَّى أكثر من 960 ألف اليوم.

وأضاف أن قرابة 6 ملايين تونسي، أي نصف السكان، يعيشون تحت خط الفقر.

يقول البنك الدولي إن معدل البطالة فِيْ تونس مرتفع، حيث وصل إلَّى 18.4٪ فِيْ عام 2022. وهُو مرتفع بشكل خاص بين الشباب والنساء وفِيْ غرب البلاد.