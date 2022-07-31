4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وصلت لـ 44 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة المسجلة اليوم الأحد في مدن المملكة.

أبرز ميزات توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #الأحد 07/31/2022# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/if4qCvyvA8

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 31 يوليو 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره إن المدينة المنورة وسكاكا وعرعر ورفحاء سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة وأبها أدنى درجة حرارة 18 درجة.

درجة حرارة كبيرة

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم لبقية مدن المملكة هي المدينة المنورة وسكاكا وعرعر ورفحاء، ودرجة الحرارة العظمى 44 درجة، تليها بريدة ومكة المكرمة 42، ووادي العريش. الدواسر، ينبع، تبوك، طريف 41 درجة مئوية، حائل 40، جدة 39، الرياض الدمام 38 درجة مئوية.

أدنى درجة حرارة

أما أدنى درجات الحرارة فكانت بعض المدن كالآتي أبها والباحة 18، طريف والقريات 24 درجة، الطائف 25 درجة، تبوك، بيشة والوجه 26 درجة.

توقعات اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد أن فرصة حدوث عواصف رعدية متوسطة إلى قوية ما زالت ناضجة، مما أدى إلى تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد في مناطق نجران وعسير وجازان. .

فيما تبقى احتمالية حدوث عواصف ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك أجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.