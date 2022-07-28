4 مرشحين لتعويض بدر بانون في الأهلي

اختتم الدولي المغربي بدر بنون مدافع الأهلي، اتفاقه مع مديري النادي القطري للتوقيع مع الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

بانون يغادر إلى دوري قطر

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب المغربي اتفق مع مسؤولي النادي القطري على كافة الأمور المالية المتعلقة بالصفقة وتوجه إلى قطر للتوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله للفريق.

ومن المتوقع أن يعلن النادي القطري عقده الرسمي مع بانون في الساعات القليلة المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي أزمة في الخط الدفاعي عقب رحيل بدر بنون، حيث يسعى مديرو القلعة الحمراء للتعاقد مع مدافع جديد لدعم الفريق في الموسم الجديد.

4 مدافعين على رادار الأهلي ليحلوا مكان بانون

يختار مديرو النادي الأهلي من بين عدة مدافعين متميزين في الدوري المصري لتوظيف أحدهم لتعويض خروج بدر بانون من الفريق.

مصطفى الزناري، مدافع الجيش السابق وحرس الحدود الحالي وأحد أبرز مدافعي الدوري، يتصدر قائمة المرشحين للانتقال إلى الأهلي في الفترة المقبلة، بعد دخول مسؤولي النادي في مفاوضات مع.

ارتبط اسم أسامة جلال، مدافع بيراميدز الحالي، أيضًا بالانتقال إلى النادي الأهلي في السوق الصيفي، خاصة وأن اللاعب كان على رادار الفريق الأحمر منذ أن كان عضوًا في إنبي.

ومن المرشحين لاستبدال بانون في الأهلي اللاعب أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي والمنتخب المصري الذي قدمه المدرب البرتغالي كيروش مدرب الفراعنة في كأس العرب واسمه كان أيضا. مرتبط بالأهلي.

كما أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لإعادة مدافعه الشاب محمد المغربي المعار لنادي تبليتسه التشيكي لتعزيز دفاعات الفريق في الموسم الجديد.