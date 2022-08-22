4 مزايا في السعودية تجعلها مركزًا لصناعة السيارات الكهربائية

قالت وكالة بلومبرج إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى لأن تكون مركزًا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، في إطار بحثها طويل الأمد عن الطاقة النظيفة في جميع المجالات.

جهد دؤوب لتحويل الخطط إلى واقع

وتابع التقرير إن عاصمة النفط في العالم تريد استخدام الطاقة النظيفة والاعتماد على السيارات الكهربائية، وللقيام بذلك فإنها تستولي على معادن مهمة في صناعة البطاريات وتستحوذ على حصص في سلسلة إمداد السيارات الكهربائية مما يبرز وجودها. من الخطط الطموحة والسعي الدؤوب لتحويل الخط إلى واقع ملموس.

وأضاف التقرير استقطبت المملكة العربية السعودية عمال مناجم الليثيوم ومصنعي البطاريات لبدء عملياتها من أجل تحقيق هدفها المتمثل في جعل 30٪ من السيارات على طرق الرياض كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.

التعاون السعودي الاسترالي

قالت شركة الكيماويات والتكنولوجيا للبطاريات الأسترالية EV Metals Group Plc إنها بدأت في تطوير مصانعها في المملكة لمعالجة هيدروكسيد الليثيوم أحادي الهيدرات (مركب رئيسي لصناعة البطاريات)، مما يعمق خطط تعاونها مع المملكة العربية السعودية.

كانت الشركة وشركاؤها يخططون على مدار العامين الماضيين لإنتاج مواد كيميائية عالية الجودة لما يسمى بمواد الكاثود، وهو مكون مهم تحاول شركات صناعة السيارات الكهربائية الحصول عليه.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة Avass Group الأسترالية أيضًا أنها وقعت اتفاقية في فبراير الماضي لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم مع السعودية.

جهود المملكة العربية السعودية في مجال السيارات الكهربائية

بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة عن مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز صناعة التعدين، وتعالج أيضًا ما يقرب من 150 طلبًا لترخيص التنقيب من الشركات الأجنبية.

وقعت الحكومة اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100،000 سيارة كهربائية خلال فترة 10 سنوات من Lucid Group Inc، وهي شركة لصناعة السيارات الكهربائية يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة، وخصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإنشاء مصنع للسيارات. في المملكة على مر السنين.

تجري مجموعة Foxconn Technology Group، وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة iPhone، محادثات لإنشاء منشأة بقيمة 9 مليارات دولار لتصنيع قطع غيار السيارات الكهربائية والرقائق المستخدمة في مختلف الأجهزة الإلكترونية.

خطوات حكيمة

وبحسب بلومبرج، فإن إنشاء مرافق التصنيع والتجهيز داخل حدود المملكة يعد من الخطوات الحكيمة المتخذة، حيث لن يساعد ذلك في النهاية في خفض التكاليف فحسب، بل سيضمن أن تصبح المملكة جزءًا مهمًا من القيمة العالمية. طاقة كهربائية. صناعة المركبات

4 مزايا ضخمة تمتلكها المملكة العربية السعودية

وقال التقرير مما سبق يتضح أن المملكة تمتلك 4 مزايا أساسية ضخمة تسمح لها بأن تصبح قوة لا يستهان بها في هذا المجال الموارد، ورأس المال، والمخططات الصلبة، وكذلك الموقع الجغرافي، وهذا هو بالضبط ما تفتقر إليه العديد من الشركات والبلدان.

وعن الموقع الجغرافي، قال التقرير موقع السعودية يتيح لها تزويد أوروبا بما تحتاجه وأيضًا الحصول على موارد من الصين وأستراليا بسهولة.

مقارنة موقف السعودية بموقف الولايات المتحدة

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه المملكة بسرعة تقييم وإصدار تراخيص التعدين للاستفادة من مواردها المعدنية، والتي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار، فإن الولايات المتحدة تعلق التصاريح وتقليل الموافقات على خطط الاستخراج.إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات . .

لقد فات الأوان تقريبًا على الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا للحاق بالركب، لكن أماكن أخرى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، تتطلع إلى الابتعاد عن اعتمادها الاقتصادي على النفط نحو التكنولوجيا الأكثر مراعاة للبيئة.