4 مسارات و12 برنامجًا تنفذها رئاسة الأمر بالمعروف لخدمة الحجاج

أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن مجال الوعي من المبادرات التي تحظى بالاهتمام. والعناية بالرئاسة العامة، حيث تستحق شهادات دولية للجودة والتميز في خدمة الحجاج (شهادة الأيزو)، وهذا اللقب هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل ومنظم، مبيناً أن دورة الرئاسة العامة كانت لتفعيل الرؤية التنموية لمراكز التوعية الميدانية بمنطقة مكة المكرمة والتي استندت إلى أربعة مسارات استراتيجية و (12) برنامجًا تنمويًا يشرف عليها فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة والتي شكلت لجانًا وفرق عمل لتفعيل هذه الرؤية التنموية المباركة.

مشاريع الجودة

وأشار العمري إلى أن أحد المشاريع النوعية هو المشروع التفاعلي للتوعية المستدامة (Mabrur) والذي يوصف بأنه مبادرة طموحة ومبتكرة تقوم على ثلاث ركائز (الوعي والاستدامة والكفاءة) والتي لها (8) أهداف استراتيجية. تم تحديدها، والعمل جار على تنفيذها بكل جودة وتميز لجان عمل الفرع وفرق العمل جنباً إلى جنب مع المهام الموكلة للفرع من حيث اهتمام الزوار والحجاج الممثلين في العمرة و لجنة الزيارة الفرعية التي نفذت خططها التنفيذية لعملها هذا العام.

الزوار والحجاج

وأضاف المستفيدون من هذه الخدمات هم الزوار والحجاج في الأماكن التاريخية بمكة المكرمة من خلال خدمات مميزة في قاعات ثقافية موزعة في أماكن مختلفة بمكة المكرمة وخارجها، ومدعومة بكوادر بشرية ومترجمين مؤهلين، بقدرات متقدمة وتقنيات متخصصة. . والغرض من ذلك تطبيق تطلعات قيادتنا الرشيدة – الحبيبة من الله – حتى تثقف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيوف الرحمن.