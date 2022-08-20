قدمت هيئة الغذاء والدواء 4 نصائح لتجنب لدغات البعوض ومنع تلفها والأمراض التي يمكن أن تنقلها.

منع البعوض

وقدمت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر النصائح التالية

1 – إزالة الأماكن التي تسهل تكاثر البعوض، وملء المستنقعات والخنادق وإزالة الإطارات القديمة أو الألواح البلاستيكية أو أي حاوية يمكن أن يتكاثر فيها البعوض، وكذلك الحفاظ على الدورة الدموية ومعالجة مياه المسبح بشكل مستمر.

حواجز البعوض

2 – استخدام حواجز تمنع دخول البعوض، وتغطية جميع الفتحات في الجدران والأبواب والنوافذ، والتأكد من تغطية سرير الطفل بناموسية.

3- الأكمام الطويلة لمنع لدغات البعوض من الوصول إلى الجلد، وكذلك استخدام مبيدات البعوض المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتجنب الذهاب إلى المستنقعات حيث ينتشر البعوض.

4- التأكد من أن مبيدات مكافحة البعوض مسجلة لدى الهيئة على لائحة المبيدات الصحية.