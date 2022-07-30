4 نصائح لسفر آمن من الأمراض

أصدرت وزارة الصحة سلسلة من التوصيات بخصوص ترتيبات السفر ؛ للحفاظ على السلامة والصحة.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر إن استعداداتك للسفر اكتملت باتباع النصائح التالية

تأكد من سلامة الأطعمة والمشروبات للحماية من التهاب المعدة والأمعاء.

استخدم واقٍ من الشمس بعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية 15 SPF.

اغسل يديك بانتظام واستخدم معقم اليدين.

لمنع الحشرات والبعوض، استخدم طارد الحشرات عند الضرورة.

نصائح لمرضى السكر قبل السفر

و قبل؛ أصدرت وزارة الصحة سلسلة من النصائح لمرضى السكر لخفض مستويات السكر في الدم.

وأوضح في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر ؛ يجب اتباع سلسلة من التعليمات قبل السفر، من أهمها

مقابلة الطبيب الخاص للحصول على تقرير الحالة والاستشارة قبل السفر.

قم بزيارة اختصاصي تغذية لمعرفة النظام الغذائي المناسب.

تحضير كيس السكر، ويجب أن يحتوي على (كميات كافية من أدوية السكري، إما أقراص أو حقن أنسولين، ثلج صغير “ترمس” لتخزين الأنسولين، وجهاز قياس السكر وكميات من السكر لاستخدامه عند الضرورة).

أسباب انخفاض سكر الدم

و قبل؛ كشف مستشفى جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز عن أسباب انخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن هناك عدة أسباب لقلة السكر ؛ الأكثر أهمية

زيادة جرعة الأنسولين أو حقنها في العضلات بدلاً من حقنها في الخلايا الدهنية تحت الجلد.

عدم تناول ما يكفي من الطعام أو الكربوهيدرات بعد تناول جرعة الأنسولين.

– تأخير الوجبات أو عدم تناولها لفترات طويلة.

تمرن في مريض السكري مع نشاط بدني مكثف.