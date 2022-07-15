4 نصائح لـ سفر صحي بعيدًا عن الأمراض

قدمت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من التعليمات لسفر آمن وخالٍ من العدوى.

تتضمن التعليمات الصحية ما يلي

– التأكد من سلامة ونظافة الأطعمة والمشروبات لتجنب التهاب المعدة والأمعاء، وغسل اليدين بانتظام واستخدام المطهرات، واستخدام واقي من الشمس بعامل حماية لا يقل عن 15، واستخدام المبيدات الحشرية عند الضرورة للقضاء على الذباب أو البعوض الضار.

قدم مجلس شؤون الأسرة في السابق عدة إرشادات حول السفر العائلي الآمن خلال الإجازات، قائلاً إن تنظيم الأسرة الجيد قبل السفر يساعد على تحسين فرص أفراد الأسرة في الاستمتاع بالعطلات بأمان وطمأنينة.

خطوات مهمة قبل السفر في الاجازة

وأوصى المجلس في إنفوجرافيك نُشر على حسابه على تويتر بـ 6 خطوات مهمة للعائلة قبل السفر في إجازة، وهي

1- ضع خطة قبل السفر.

2- ابحث بعناية عن المدينة التي تريد السفر إليها.

3- تحقق من تعليمات السفر إلى الوجهة.

4- حمل حقيبة إسعافات أولية.

5- مراعاة المصالح المختلفة لأفراد الأسرة.

6- تعرف على خدمات طوارئ المكان.