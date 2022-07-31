4 نصائح لقيادة آمنة في الأمطار

أصدرت الإدارة العامة للمرور سلسلة من التعليمات للتعامل مع موجة الأمطار التي تتعرض لها مناطق المملكة.

من أجل سلامتك ؛ اتبع التعليمات المرفقة لتجنب مخاطر الطريق أثناء المطر.

# المرور_السعودي pic.twitter.com/WfX61xRe9t

– المرور السعودي (eMoroor) 31 يوليو 2022

ونصحت إدارة المرور، في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، عند هطول الأمطار، باتباع ما يلي

– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى. – في حالة ضعف البصر يجب استخدام العلامات التحذيرية. – أبطئ وأبطئ. – تجنب البرك وبرك الماء.

تحذيرات السلامة أثناء المطر

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهاً بالإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقال الدفاع المدني في إنفوجرافيك نشر على حسابه على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن المناطق المنخفضة وبرك المياه والوديان”.

و قبل؛ وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني بالحذر والحذر في مواجهة توقعات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة.

كما حذرت من محاولة عبور الوديان والشعاب أثناء تدفقها. لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على المواطنين.

ولفت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

مطر الرعد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أنه ما زالت هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى شديدة، تتسبب في تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد في مناطق نجران وعسير و. جيزان.

فيما تستمر احتمالية تكون سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك أجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى المرتفعات. من منطقة مكة.