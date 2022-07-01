4 نصائح من الدفاع المدني لمستخدمي قطار المشاعر

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني مستخدمي قطار المشاعر المقدسة على الالتزام بعدة أمور حفاظا على سلامتهم.

نصائح لمستخدمي قطار العواطف

قدم الدفاع المدني عدة نصائح لمستخدمي قطار المشاعر، في رسم إنفوجرافيك على حسابهم بموقع “تويتر”، تقول “من أجل سلامتك وأنت في قطار المشاعر”، عليك الالتزام بما يلي

تجنب الحشود

لا تحمل الأمتعة

الالتزام بالمواعيد النهائية للحملة

اتبع لافتات وتعليمات وتعليمات رجال الأمن.

يضر القطار

يشار إلى أن قطار الحرمين بالمشاعر المقدسة انطلق في 8 حزيران / يونيو الجاري في إطار العملية التجريبية استعدادًا لنقل الحجاج خلال موسم الحج.

يعد مشروع قطار المشاعر من أهم ركائز النقل في المشاعر المقدسة، حيث يتطور باستمرار للارتقاء بخدمة الحجاج لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.