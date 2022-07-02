4 نصائح مهمة بعد التبرع بالدم

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح مهمة للمتبرعين بالدم للحفاظ على صحتهم بعد التبرع.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة يمكنه التبرع بالدم في أي وقت وهذا لا يؤثر على النشاط الطبيعي للمتبرع”.

نصائح مهمة بعد التبرع بالدم

وأضاف أنه لتجنب ظهور أي أعراض يجب مراعاة ما يلي

1- الراحة بعد التبرع بالدم لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يمكنك مغادرة موقع التبرع.

2- تجنب النشاط البدني الشاق أو رفع الأثقال لمدة 5 ساعات.

3- استلق على ظهرك مع رفع قدميك عند الشعور بالدوار.

4- اشرب الكثير من السوائل وتناول وجبة خفيفة.

الحالات التي لا يقبل فيها التبرع بالدم

حددت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من الحالات التي لا يمكن التبرع بالدم وهي

1- من هم دون 18 سنة

2- الأشخاص المصابون بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد B و C والزهري والملاريا.

3- الأشخاص المصابون بأمراض الدم الوراثية ومن يعانون من فقر الدم الشديد

4- الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل السكر وضغط الدم المرتفع.