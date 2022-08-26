4 نصائح مهمة للوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عدة نصائح وإرشادات للوقاية من أخطار الكهرباء في المنزل.

نصائح للوقاية من المخاطر الكهربائية

في رسم بياني على حسابها على تويتر، وضعت الإدارة 4 إرشادات للوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل، وهي لا تفرط في تنزيل منافذ الكهرباء فوق السعة المخصصة لها، ولا تمد الكابلات بالقرب من الأثاث والسجاد والستائر.

يجب أيضًا تجنب شراء واستخدام مقابس سيئة الصنع، وكذلك عدم شحن هاتفك المحمول أثناء النوم.

يؤكد الدفاع المدني دائمًا على ضرورة اتباع متطلبات وإرشادات السلامة للوقاية من المخاطر الكهربائية والقصور في الدوائر الكهربائية.

حرائق الخياطة الكهربائية

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد حذرت في وقت سابق من حدوث حرائق كهربائية، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة أسباب لها سوء التوصيلات، والحمل الزائد للقوابس، وعدم تركيب المفاتيح الآلية.

كما زعمت الإدارة أهمية وجود أجهزة كشف الدخان لتقليل مخاطر حدوث ماس كهربائي.