يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة الخلود فِيْ الجولة الثالثة من الدوري الأصفر، ظهر اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وعانى الأهلي فِيْ بداية مشواره من تقلبات فِيْ مستوى النتائج، إذ لم يحقق أي انتصار حتى الآن، بعد تعادله مع القيصومة وخسارة الأخدود.

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ويدخل الأهلي المواجهة من أجل الخلود، بمجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ، وجهاز تدريب مؤقت برئاسة يوسف عَنّْبر، بعد استقالة ماجد النفِيْع، وإقالة الأوروغواي سيبولدي.

وتأمل الجماهِيْر أن تكون مواجهة الخلود بداية جديدة نحو العودة إلَّى دوري المحترفِيْن، إذ يأملون فِيْ تحقيق النصر فِيْ المباراة، حيث كانوا حريصين على حجز تذاكرهم لمواصلة دعم اللاعبين.

الأداء المتميز منذ الأبد فِيْ الدوري الأصفر

من ناحية أخرى، يقدم فريق الخلود أداءً مميزاً فِيْ الدوري الأصفر، بقيادة مدربه الوطني خالد القروني، الذي يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها من خلال تدريب أندية مختلفة، منها الاتحاد والباطين، والرائد.

للقروني تاريخ حافل فِيْ المباريات أمام الأهلي، حيث خاضوا خمس مباريات وخسروا أربع وتعادلوا فِيْ واحدة.

قلاع فِيْ الأبدية تهدد صحوة الأهلي

الخلود من بين الفرق التي تمتلك أقوى خط دفاع فِيْ البطولة، حيث حافظ الحارس الجزائري مالك أصالة على شباكه نظيفة بعد جولتين، وكذلك المدافع البرازيلي روبرتو دياز البالغ من العمر 34 عاما.

وخاضت أصالة عدة مباريات أمام الأهلي قبيل تواجدها فِيْ دوري المحترفِيْن، حيث خاض أربع مباريات ضد الراقي، وفاز بواحدة وخسر ثلاث.

يعتمد المدرب خالد القروني على ثنائي هجومي قوي من الكاميروني أكونو والبرازيلي جوناثان.

ويتميز الخلود بسرعته فِيْ نقل الهجمات والبناء من الخلف، وكذلك التمريرات الطويلة عبر دفاعه البرازيلي، والتي ظهرت فِيْ المباراة الأخيرة ضد الرياض، بعد أن سجل هدفاً مبكراً عبر أكونو.